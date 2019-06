Savisaar kaalub Tederi tema ütluste pärast kohtusse kaebamist

Edgar Savisaar teatas sotsiaalmeedias, et ta ei ole Hillar Tederilt altkäemaksu võtnud ning ütles, et kaalub Tederi valetunnistuste andmise eest kohtusse kaebamist.

"Mõned ajalehed väidavad, nagu oleks Hillar Teder üleeile kohtus väitnud, et ma olevat temalt altkäemaksu küsinud. Praktilise ärimehe vaatenurgast võib aru saada, miks Teder kohtus sellise tee enda jaoks valis. See kriminaalasi on tema ärisid ja nende finantseerimist juba pikka aega seganud. See kõik on lihtsalt äri. Nagu minu jaoks poliitika," kirjutas Savisaar.

"Mina ei ole Tederilt altkäemaksu küsinud ega võtnud, rääkigu ta mis tahes või maksku prokuratuurile palju tahes," kinnitas Savisaar.

"Kui Tederi sellised väited on tõesti olemas , palun oma advokaate valetunnistuse pärast ta ise kohtusse kaevata. Tõsi küll, advokaadid on seisukohal, et esialgu pole nad Tederilt sellist väidet leidnud. Nii et ikka puhas nagu prillikivi," lisas Savisaar.

Ettevõtja Hillar Teder tunnistas teisipäeval kohtus, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust. Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja lõpetas Tederi kriminaalasja oportuniteediga.