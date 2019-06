Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare korruptsioonikaasuses kohtu all oleva ettevõtja Vello Kunmani väimees Rome Arumaa kinnitas kolmapäeval Harju maakohtus jätkunud protsessil, et Kunman ajas oma tütrele kuuluva Sihi 108 kinnistu asju, kui tekkisid probleemid ehituse jätkamisel.

Tunnistajana kohtus ütluseid andnud Rome Arumaa rääkis kohtupingis, et tunneb Vello Kunmani, kes on tema elukaaslase Kerstini isa ja kellega ta suhtleb ka tööalaselt. Ka kinnitas ta, et tunneb tööalaselt endist ministrit ja poliitikut Villu Reiljani, kellega ta töötas koos Silikaat Grupis.

Arumaa meenutas, et nad alustasid 2014. aastal Tallinnas Sihi 108 kinnistul kodu rajamist, kusjuures kinnistu kuulus tema elukaaslasele, Vello Kunmani tütrele Kerstinile. Arumaa sõnul oli tema eramu rajamisel tellija esindaja, kusjuures 2014. aasta lõpus, täpsemalt 10. detsembril peatati ehitustegevus Tallinna linnavõimu tehtud ettekirjutusega, kuna ehitusluba oli linnaplaneerimisameti hinnangul projektiga vastuolus. "Linnaplaneerimisametis selgus, et neljast-viiest naabrist kahel oli protest Sihi 108 ehitusmahu vastu," selgitas Arumaa.

Arumaa sõnul ei rääkinud ta esmalt probleemist Vello Kunmaniga, kuid 11. detsembril ta siiski käis koos Kunmaniga linnaplaneerimisametis, kuna Kerstin ise toimingutes osaleda ei soovinud ja volitas oma isa. "Vellol oli kirjalik volitus, mina läksin kaasa lihtsalt seetõttu, et teadsin toimuvast," selgitas Arumaa.

Tema sõnul pole talle teada, kas Vello Kunman lisaks linnaplaneerimisametis käimisele on tütrelt saadud volituse alusel veel mingeid tegevusi teinud.

Küsimusele, kas ka Villu Reiljan on saanud temalt Sihi 108-ga seotud dokumente, vastas Arumaa, et ilmselt küll. "Ta küsis neid. Olime rääkinud sellest, et mis sellel objektil toimub - see oli aktuaalne teema sellel ajal," rääkis Arumaa.

Tema sõnul ei tea ta midagi Reiljani ja Savisaare kohtumisest, samuti ei ole ta teadlik, kuidas võis Reiljan kasutada Sihi 108-ga seotud dokumente, mille ta Reiljandile andis.

Tema sõnul Sihi 108 ehitusega seotud menetlus jätkus ka 2015. aasta alguses. "Lõpuks Kerstin ei soovinud sinna enam elama minna ja ta müüs maha selle 2015. aasta veebruari lõpus," rääkis Arumaa. Ta lisas, et kinnistu müüdi Vello Kunmani elukaaslasele.

Kaitsja tahab tõendada Reiljani purjutamist enne kohtumist Savisaarega

Kunmani kaitsja vandeadvokaat Paul Keres taotles kolmapäeval kohtus ka täiendava tunnistaja kutsumist, et tõendada 2014. aasta lõpus jõulupeol Villu Reiljani purjutamist enne tema kohtumist Savisaarega.

Kerese sõnul soovib ta küsitleda Silikaat Grupis büroojuhi abina töötanud Taive Nõmmikut, kelle ülesanne oli muu hulgas korraldada ettevõtte üritusi. "Soovin tõestada, et 2014. aasta 15. detsembri jõulupeol osales ka Villu Reiljan, kes tarvitas ka alkoholi, samas kui Reiljan ise on varasemalt tunnistanud, et ta ei osalenud mingitel pidudel," rääkis Keres.

"Küsimus on, milline on Villu Reiljani ütluste usaldusväärsus, samuti see, millises seisus ta Edgar Savisaare juurde jõudis. Need on olulised tõendid," rõhutas Keres.

Prokuratuur oli täiendava tunnistaja kutsumisele vastu, kinnitades, et kaitsjatel on ka varasemalt olnud võimalus tutvuda kohtueelses menetluses kogutud tõenditega ja kutsuda tunnistajaid, ning praegu uue tunnistaja lisamine on selgelt hilinenud. Samas kohus leidis, et siiski on lubatav täiendava tunnistaja kutsumine ning ootab täiendavat tunnustajat ütlusi andma augusti esimesel poolel.

Süüdistuse järgi käis Reiljan toonase Tallinna linnapea Edgar Savisaare juures, et ajada korda Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval tekkinud ebakõla ehitusmahtuda asjus. Süüdistuse järgi lubas Reiljan Savisaarele meelehead.

Kohus jätkab Savisaare korruptsioonisüüasja arutamist 13. augustil.

Teisipäeval toimunud protsessil tunnistas ettevõtja Hillar Teder, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda. Pärast Tederi antud ütlusi rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja lõpetas tema kriminaalasja oportuniteediga. Teder peab tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.

Teisipäeval tegi kohus ka määruse, millega eraldas juriidilise isikuna kohtu all oleva Keskerakonna materjalid eraldi menetlusse, kuna partei on avaldanud soovi minna riigiprokuratuuriga karistuse osas kokkuleppele.

Mullu detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna on kohtu all veel ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistati ekspoliitik Villu Reiljani.

Omastamisele kaasaaitamises süüdistatavana oli kohtu all ka Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser, kuid tema suhtes lõpetati menetlus oportuniteediga.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.