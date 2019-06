Ettevõtja Hillar Teder tunnistas teisipäeval kohtus, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust. Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja lõpetas Tederi kriminaalasja oportuniteediga.

"Prokuratuur tegi taotluse oprtuniteedi suhtes ja kohus kinnitas selle," ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane teisipäeval ERR-ile. Sellekohase motiveeritud määruse peaks kohus avaldama pärast teisipäevast istungit.

Teder peab tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.

2015. aasta jaanuaris tahtis Teder Kadriorus Tallinna linnaga maad vahetada ning vastutasuks pakkus ta Keskerakonnale 275 000 eurot laenu, mis ei läinud mitte otse Keskerakonnale, vaid viimase kampaaniameister Paavo Pettaile, kes pidi saadud raha eest enne valimisi reklaame ostma, kirjutab Delfi.

Prokurör küsis teisipäeval tunnistusi andnud Tederilt, kas ta mõistis, et 19. jaanuari 2015 kohtumisel Tallinna tollase linnapea Edgar Savisaarega küsiti temalt altkäemaksu? "Jah," vastas Teder.

Küsimusele, kas siis lepiti kokku altkäemaksus, vastas Teder: "Nii tuleb välja jah. Seda tuleb kahetseda."

Teder selgitas, et altkäemaksuks Keskerakonnale oli tema lubadus anda Paavo Pettai firmale Midfield laenu, et Midfield saaks maksta Keskerakonna 2015. aasta valimiskampaania arveid ning ettevõtja sõnade kohaselt oli tegemist ikkagi ehtsa laenu, mitte fiktiivse laenuga ning ta eeldas, et Midfield maksab talle raha tagasi, kui Keskerakond firmale raha ära maksab.

Teene teine pool oli see, et käima tuli lükata menetlus, et Teder saaks linnaga Kadriorus maad vahetada. Teder nentis, et peale avalduse sisseandmist ootas ta, et seda hakatakse menetlema, aga tegelikult tuli lihtsalt keelduv vastus.

Tederilt küsiti, miks ta läks sellise asjaga otse linnapea juurde, mispeale ärimees vastas, et igas linnas tuleb sellise teemaga otse linnapea juurde minna.