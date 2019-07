Savisaar: kui mind mängus pole, tulevad kompromissid kohtualustega

Savisaar kirjutas oma Facebooki lehel, et kuigi riigiprokurör Lavly Perling proovis Postimehele antud intervjuus jätta muljet, nagu oleks prokuratuuril senini tema vastu algatatud protsessis hästi läinud, siis tegelikult neil midagi sisulist ette näidata ei ole.

"Hillar Teder ja Villu Reiljan said endale sobilikud lahendused protsessis pärast seda, kui andsid minu kohta ütlusi. Reiljani tingimisi karistust ei pööratud täitmisele ja Teder vabastati lihtsalt asja edasisest arutamisest. Seda ei vaevanud Perling isegi mitte varjama, vaid ütles otse, et Teder vabastati vastutusest, sest ta andis Savisaare vastu ütlusi," kirjutas Savisaar.

"Võib-olla on juba mõnel meelest läinud aga samamoodi saadi minu kohta ütlusi ka ju Tallinna linna ametnikelt. Kõigepealt esitati ametnikele kahtlustused, siis võeti ütlused ja pärast ütluste andmist lõpetati nende suhtes menetlused. Eks proovitaksegi iga hinnaga miskitki kirja saada, enne kui asi lõplikult ära laguneb. Kutseriga prooviti ka aga see lugu pole veel vist ennast lõplikult avalikkuse ees lahti mänginud," märkis Savisaar.

Tegelikult aga kõige olulisem Perlingu sõnum see, et kui Savisaar on mängust väljas, võib teistega rahulikult kompromisside peale mõelda. Kui kunagi asja hakati kohtusse saatma, siis rääkis aga tollane prokurör Evestus, et kui Savisaart protsessis pole, tuleb teiste süüdistatavate osas kohtul asi ära arutada, et asi oleks selge. Eks see näitab, et kui Savisaart protsessis enam ei ole, pole vaja ka protsessi ennast. Ja see ongi põhjus, miks Savisaare protsess oli poliitiline," lõpetas Savisaar.