Ärimees Hillar Teder ütles ERR-ile, et on Paavo Pettailt laenu summas 275 000 eurot tagasi saanud.

ERR küsis Tederilt, kas vastab tõele, et ta on saanud tagasi Paavo Pettailt laenu summas 275 000 eurot. "Absoluutselt," vastas Teder.

"See pole mingi uudis, see on juba ammu tagasi. Ma ei oska isegi öelda, peab raamatupidaja käest küsima. Ma arvan, et see on ikka poolteist või kaks aastat ja aeg läheb ruttu," lisas Teder.

Ärimehe sõnul maksis Pettai laenu tagasi jupi kaupa.