Postimehe andmeil leppis Keskererakond end varjatud annetuste vastuvõtmises süüdi tunnistades prokuratuuriga kokku tingimisi karistuses. Äripäeva andmetel on trahvi suurus 250 000 eurot.

Erakonna peasekretär Mihhail Korb on varem öelnud, et partei saab karistuseks 25 000-eurose trahvi. Ilmselt liitub reaalne trahv tingimuslikule.

Ajalehele teadaolevalt käis Keskerakonna esimees Jüri Ratas mõni kuu tagasi riigiprokuratuuris kohtumas peaprokurör Lavly Perlinguga ning kõne all oli ka kohtuasja edasine areng, aga mitte kokkuleppe tingimused.

Äripäev kirjutab prokuratuurile viidates, et tingimisi trahvi ulatus on 250 000 eurot.

Perling rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et pärast Edgar Savisaare suhtes menetluse lõpetamist on osapoolte vahel olnud pidevalt õhus võimaliku kokkuleppe sõlmimise soov.

"Savisaare suhtes oli menetlus lõpetatud. Asja iva oli likvideerida korruptsioon Tallinna linnavalitsuses. Toonane linnapea, Keskerakonna juht - tema suhtes oli menetlus lõpetatud. Järele olid jäänud menetluse kõrvalseisvad isikud. Loomulikult tekib nendel huvi, et kui niiöelda peategelane on lahkunud, et siis võiks lõpetada kompromissiga menetluse," rääkis Perling.

Tingimisi määratud paarisaja tuhande euro suurune trahv on Keskerakonnale mitmeks aastaks justkui jalavõru, märgib Postimees - ükskõik milline libastumine oleks niigi väga suurte rahaliste nõuetega maadlevale parteile uus raske hoop.

Keskerakonna varjatud rahastamise kohtuasjas on süüdistuse järgi altkäemaksu saanud Edgar Savisaar tervislikel põhjustel kohtupidamisest pääsenud; altkäemaksu andja, suurettevõtja Hillar Teder on erakonna varjatud rahastamist tunnistanud ja pääsenud oportuniteediga.

Kui kohus kokkuleppe kinnitab, on kohtuasi Keskerakonnale lõppenud.

Majanduslikus plaanis on viimased aastad Keskerakonnale rasked olnud. 2018. aasta aruanne näitab, et erakond kulutas mullu üle 300 000 euro rohkem kui tulusid oli.