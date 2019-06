Galerii ja video: võidupüha paraad Tartus

Selle aasta võidupüha paraadi kõige suurem uuendus oli see, et Kaitseliit ei olnud üles rivistunud malevate, vaid sõjaaja üksuste kaupa. Lisaks Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonnale osalesid paraadil ka naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, politsei- ja piirivalveameti ning liitlaste üksused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Kersti Kaljulaid, kelle saabumisega paraad algas, rõhutas oma kõnes laiapindset riigikaitset. Kaljulaid sõnas, et riik ei jõua ei tava- ega kriisiolukorras kunagi kõikjale, mille tõttu peaks igaüks panustama enda ja lähedaste turvalisusse, kas või ostes koju toiduvaru või tuletades meelde esmaabivõtted.

Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul on ka väikese pingutuse korral kaitsetahte hoidmine võimalik.

"Kaitsetahe noortel... nägite, millised nad täna välja näevad - uhked, enesekindlad ja oskustega. On hea küll see kaitsetahe. Ja eks me suudame seda kaitsetahet hoida, kui me vähekenegi pingutame, kui me suudame olla ühtne ühiskond väikeste turbulentsidega, ühiste eesmärkide nimel," rääkis Kiili.

Enne marssimist jõudis kohale ka hommikul süüdatud võidutuli, mille kõikide maakondade esindajad presidendilt üle võtsid, et see üle Eesti jaanituledele laiali viia.

Võidupüha paraadi kõige suurem üllataja oli Prantsuse üksus, kes marssis tavapärasest aeglasemas tempos ning laulis prantsuse võõrleegioni 13. lahinggrupi ametlikku laulu "Aafrika põletava päikese all".