Tänavu on malevates vähenenud marjakorjamise tööd ning domineerima on hakanud heakorratööd mõisate ja suurtalude juures. Samuti kaasatakse malevlasi üha enam ka ürituste korraldusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sihtasutus Õpilasmaleva juht Ott Väli sõnul on noored tublid ja aktiivsed ning lumehelbekeste põlvkonna nimetus tuleneb vähestest töövõimalustest.

"Ei pakuta neile võimalust tööd teha, kogemust saada, siis nad ongi need samad lumehelbekesed, aga omalt poolt võin küll öelda, et noortel on huvi tegelikult tulla malevasse ja tööd teha, nii et võib-olla tõesti hetkel veel ei ole piisavalt neid kohti lihtsalt," lausus Väli.

Õpilasmalevad pakuvadki noortele esimesi kogemusi tööturul ning võimaldavad ühtlasi ka aktiivset suvepuhkust. Kuigi malevlased saavad tehtud töö eest ka sümboolset tasu, ei ole see nende sõnul kõige tähtsam.

"See ei ole nii suur palk, mille eest sa käid linnas kuskil tööl, aga see on piisavalt. See on seda väga väärt. Mina ei lähe, mina ei käi palga pärast malevas. Ma võiksin tasuta ka malevas käia. Palk on lihtsalt nagu boonuseks," ütles malevlane Mihkel.

Malevarühmadel on juhid, kes vastutavad rühma toimimise eest ning on maleva vältel noortele nõu ja jõuga abiks. Rühmajuhtide töö ei ole lihtne, kuid nähtud vaev on seda igati väärt.

"See hetk, kui sa helistad esimest korda oma noortele ja ütled, et sa oled pääsenud rühma ja kui nad hakkavad selle peale õnnest nutma. See on suurim õnn, mida üks rühmajuht saab tunda," rääkis õpilasmaleva rühmajuht Kaia-Liisa.

Noored hindavad maleva sotsiaalset poolt väga kõrgelt, kuid töö tegemine on ühe malevlase jaoks siiski esmatähtis.

"Kõige tähtsam on ikkagi töö tegemine, et see on alati malevas number üks. See on nagu alati aluseks ja kui nüüd vahel noored ise selle peale võib-olla ei mõtle, et ütlevad, et nad ei tule otseselt töö pärast, tulevad millegi muu pärast, siis ikkagi tööd teevad nad kõik ja töö teebki sellest malevarühmast malevarühma. Kokkuhoidvaks ja lahedaks meeskonnaks," lisas Ott Väli.