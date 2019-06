"Hanssonit lähedalt tundvad inimesed on sellised kuulujutud tagasi lükanud, kinnitades, et tal puudub huvi selle töö vastu. Aga siiski, tema asumine Frankfurti (, kus on ECB peakorter - ERR) tooks tippkoha ka mõnele ametnikule Ida-Euroopa riikidest, kes on liitunud EL-iga alates 2004. aastast," märgib Politico.

Sel pühapäeval kogunevad Euroopa Liidu riikide liidrid erakorralisele tippkohtumisele, et otsustada, kellest saavad Euroopa Liidu institutsioonide järgmised juhid ninng esmakordselt on Euroopa Komisjoni, Parlamendi ja Ülemkogu presidendi ning EL-i välispoliitikajuhi kõrval täitmist vajav positsioon ka Euroopa Keskpanga presidendi koht. Keskpanga praeguse juhi Mario Draghi ametiaeg täitub oktoobri lõpus.

Politico toob esimese nimena välja Saksa kespanga praeguse juhi Jens Weidmanni, keda toetab kantsler Angela Merkel, kui tema parteikaaslane Manfred Weber ei saa Euroopa Komisjoni juhiks. Weidmanni kahjuks räägib aga see, et tal pole suuremat toetust lõunapoolsete liikmesriikide seas, kuna ta on olnud vastu keskpanga võlakirjaostudele raskustes riikide valitsustelt.

Prantsuse president Emmanuel Macron on samas toetamas oma keskpanga juhti François Villeroy de Galhau'd, kuid tema šansse kahandab asjaolu, et prantslane Jean-Claude Trichet oli juba ECB president suhteliselt hiljuti, aastatel 2003 - 2011.

Kolmanda nimena toob Politico välja Hollandi keskpanga juhi Klaas Knoti, kelle kajuks räägib aga samuti asjaolu, et hollandlane Wim Duisenberg oli ECB president enne Trichet'd. Lisaks võib Hollandi praegune peaminister Mark Rutte saada ka praeguses toolidemängus mõne olulise koha Euroopa Liidus, mis tähendab, et Knotte keskpanga juhiks kindlasti ei saa.

Järgmisena toob Politico välja kaks soomlast, Soome keskpanga prtaeguse presidendi Olli Rehni ja tema eelkäija sellel kohal Erkki Liikaneni.

Viimasena enne Hanssonit nimetab Poltico Euroopa Keskpanga kuueliikmelise juhatuse liiget, prantslast Benoît Cœuré'd, kes ei ole teinud saladust oma soovist saada keskpanga uueks presidendiks. Kuid tema ametiaeg juhatuse liikmena täitub 31. detsembril ning juhatuse liikmete ametiaeg on limiteeritud ühe kaheksa-aastase ametiajaga, mis teeb raskeks tema jätkamise keskpanga presidendina, tõdeb Politico.