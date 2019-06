Elron tõstab 1. augustist piletihindu

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et keskmiselt viieprotsendiline hinnatõus tähendab enamasti 10-30 sendi lisandumist piletihinnale, kuid kehtima jäävad ka soodustused.

"Muudatuse ulatus võib erineda sõltuvalt sellest, milliste peatuste vahel või millise rongiga sõidetakse – mõnel pool on hinnatõus suurem, kuid on ka hindu, mis jäävad samaks," sõnas Kongo ja lisas, et kõige soodsamad on piletit veebist ostes, kus üksikpilet maksab 15 protsenti vähem.

Osadel suure nõudlusega ekspressväljumistel hakkab kehtima kõrgem piletihind. See tähendab, et hinnad on üldiselt odavamad nädala sees ning kallimad eelkõige reede ja pühapäeva pärastlõunal. Tavaronge muudatus ei puuduta.

Sügisel plaanib Elron võtta kasutusele ka kümne korra piletid ja nende puhul nädalapäevade erisust ei ole.

"Peame nõudlusest sõltuvate hindade kasutuselevõttu vajalikuks, et tagada mugavamad sõiduvõimalused tipptunni väljumistel. Meil on siiralt kahju, et osadel pikematel reisidel ei ole kõigil reisijatel alati võimalik istekohta leida, kuid leevendust toovad uued rongid, mis saavad teenindama hakata loodetavasti kolme aasta pärast," sõnas Kongo.

Hinnatõusu peamise põhjusena nimetas eelmisel aastal järsult tõusnud taristu kasutustasud, mis tähendas reisirongiliiklusele ligi veerandi võrra kulude kasvu.

"Samuti avaldab olulist mõju ka üldine kulude kasv, mis võrreldes 2017. aastaga, kui Elron viimati hinda tõstis, on olnud märgatav. Täiendav piletitulu tagab rongiliikluse jätkusuutlikkuse ning võimaldab tihendada ka sõiduplaani – selleks aastaks lisasime ronge nii Tartu, Rapla kui ka Viljandi liinile, kuhu ekspressrongiga saab nüüd vähem kui kahe tunniga. Aasta lõpus lisandub veomahtu veelgi, näiteks plaanime lisada sõiduplaani täiendava Narva ekspressreisi," ütles Elroni esindaja.