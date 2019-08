Kui seni maksis kõige kallim rongipilet Tartusse tosin eurot, siis alates 1. augustist maksab kõige odavam ekspressrongi pilet ka rohkem, sest Elron võttis kasutusele lennunduses laialt levinud hinnapoliitika, et tipptunni väljumistel on sõit kallim, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elroni turundusjuht Ronnie Kongo selgitas, et ekspressliinidel võeti paindlik hinnamudel kasutusele sellepärast, et seal on igapäevasõitjaid vähem ja rohkem selliseid reisijaid, kes teevad ühe sõidu nädalavahetusel.

"Me kindlasti ei taha, et igapäevasõitjal pole ette teada, mis see hind siis lõpuks on, et ta iga päev peaks enne seda veebist järele vaatama," lisas Kongo.

Elron hakkab ekspressliinidel hoolikalt jälgima sõitjate arvu ning püüab kallima piletiga suunata osa reisijaid teistel aegadel sõitma.

"Siin mingit nädalapäeva pole mõtet öelda, et alati, kui me näeme, et nõudlus on suurem, siis on seal ka hind kõrgem. Aga reeglina, tõesti, see suurem nõudlus on reedeti, laupäeva hommikuti ja pühapäeviti," rääkis Kongo.

Tema sõnul on praegu raske öelda, kui palju peaks paindlik hinnastamine Tallinna-Tartu ekspressrongides ülerahvastatuse probleemi vähendama.

Signe leiab, et hinnatõusu vahe ei ole väga suur, kuid kui sõiduajad sobivad, siis kaaluks ta teiste väljumisaegadega rongide kasutamist.

Ka iga päev rongiga sõitev Mart leiab, et hinnatõus ei ole liiga suur. Mõtlema paneks tema hinnangul viie- kuni kümneeurone hinnatõus.

Seni oli kõige kallim Tartu rongi pilet 12 eurot, nüüd on kõige odavam ekspresspilet 12.50 ja kõige kallim 13.50.

Edaspidi on kõige soodsam osta pilet internetist, kus lõpetatakse piletimüük pool tundi enne väljumist. Just kõige odavamat hinda näitab Elron kodulehel suures kirjas, väiksema kirjaga on ära toodud rongis müüdava pileti maksumus.