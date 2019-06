"Presidendid leppisid kokku, et jätkavad arutelu 21. sajandi relvastuskontrollimudeli üle, mis president Trumpi sõnul peab hõlmama ka Hiinat," seisis teates.

Osakas G20 tppkohtumise kõrvalt toimunud presidentide kohtumine kestis pea poolteist tundi.

Valge Maja teatel arutasid riigipead muuhulgas Iraani, Süüriat, Ukrainat ja Venezuelat.

"Nad olid mõlemad seda meelt, et suhete parandamine kahe riigi vastastikustes huvides ja kogu maailma huvides," lisati avalduses.

Trump kiitis Putinit

"On suur au olla koos president Putiniga," lausus Trump enne kohtumise algust. "Meie suhted on väga, väga head."

"Ärge sekkuge valimistesse," ütles USA president naljatlevalt Vene ametivennale pärast Ühendriikide ajakirjaniku küsimust, kas ta edastab Putinile 2020. aasta presidendivalimisi silmas pidades hoiatuse.

Trumpi ja Putini kauaoodatud kohtumist varjutavad märtsis lõpule jõudnud, kuid Ühendriikides endiselt päevakajaline eriprokurör Robert Muelleri juurdlus Venemaa sekkumise suhtes USA 2016. aasta presidendivalimistesse, ning Helsingi kohtumise järel USA-s puhkenud poleemika.

Mueller tõi 22 kuud kestnud juurdluse raportis välja Venemaa süstemaatilise sekkumise USA valimistesse ning häirivalt suure arvu kontakte Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel enne valimisi. Lisaks tõi eriprokurör välja vähemalt kümme episoodi võimaliku õigusemõistmise takistamise uurimisliinis sellest, kuidas Trump püüdis tema uurimist pärssida või oma kontrolli alla saada.

Eriprokurör Trumpi siiski otseselt milleski ei süüdistanud, kuid ütles, et ei ole presidenti ka õigeks mõistnud. Muelleri hinnangul on Trumpi tegevusele hinnangu andmine ja võimalik vastutusele võtmine kongressi kätes.

Trump ja tema liitlased on kuulutanud pärast juurdluse lõppu, et Mueller mõistis ta täielikult õigeks.

Trump ülistas kahepoolse kohtumise algul ka Merkelit

Donald Trump kohtus reedel G20 tippkohtumise kõrvalt ka Saksa kantsleri Angela Merkeliga ja kostitas teda kiidulauluga, kuigi oli alles kaks päeva varem Saksamaad teravalt kritiseerinud.

"Ta on fantastiline inimene, fantastiline naine ja mul on hea meel, et ta on mu sõber," lausus Trump kohtumise algul.

Merkeli tervisega näis olevat kõik korras, kuigi kolmapäeval nähti teda teist korda viimase paari nädala jooksul avalikul üritusel värisemas.

Trump on oma ametiaja jooksul Saksamaad sageli kritiseerinud, heites Berliinile ette peamiselt ebapiisavaid kaitsekulutusi ja Ühendriikide ärakasutamist kaubanduses.

USA presidendi sõnul on temal ja Merkelil palju jututeemasid. Ta ei öelnud, kas kavatseb NATO teema tõstatada.

Merkel ütles omalt poolt, et tahab arutada Trumpiga Iraani, terrorismivastast võitlust ja Lääne-Aafrikat.

Kolmapäeval ütles Trump, et Saksamaa on NATO-le lootusetult võlgu.

"Saksamaa maksab Venemaale miljardeid ja miljardeid dollareid energia eest, olgu nii," ütles ta intervjuus uudistekanalile Fox Business News.

"Nii et nad annavad Venemaale miljardeid dollareid, aga me peame kaitsma Saksamaad ja Saksamaa on lootusetult võlgu! Okei?" ütles president.

Kuigi Saksamaa on suurendanud viimase viie aastaga kaitsekulutusi 40 protsenti ja riigi kaitse-eelarve kerkib järgmisel aastal 45 miljardi euroni, moodustab see endiselt vaid 1,4 protsenti SKP-st. Merkel on öelnud, et Saksamaa loodab tõsta aastaks 2024 kaitsekulutused 1,5 protsendile SKP-st.