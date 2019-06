Briti meedia andmetel juhtis Skripaliga tegelenud rühma Sergejev

Briti luure andmeil on Sergejevil Venemaa sõjaväeluure kindralmajori auaste.

Varasemalt avaldatud info kohaselt viibis Fedotov Suurbritannias, kuid Skripal ja tema tütar Salisburys mürgitati ja samuti Bulgaarias, kui seal said mürgituse tundmatu aine läbi ettevõtja Emilian Gebrev ja tema poeg.

Briti peaminister Theresa May ütles reedesel kohtumisel Jaapanis Vene presidendile Vladimir Putinile, et kuni püsib oht Suurbritanniale ja tema liitlastele, ei ole kahe riigi suhete parandamine võimalik.

May ütles Putinile ka, et Suurbritannial on ümberlükkamatuid tõendeid, et Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise taga on Venemaa.

Putin ja May kohtusid Jaapanis Osakas G20 tippkohtumisel. See oli kahe liidri esimene kohtumine pärast Skripali mürgitamist eelmisel aastal Inglismaal Salisburys.

Vene president Vladimir Putin ütles reedel usutluses Briti meediale, et reetmine on suurim kuritegu Maa peal ja seda tuleb kindlasti karistada.

"Reetmine on suurim kuritegu, mis saab Maa peal olla ja reetureid tuleb kindlasti karistada," ütles ta usutluses Financial Timesile.

"Ma ei ütle, et karistama peab nii, nagu see leidis aset Salisburys, sugugi mitte, kuid reetureid tuleb karistada," lausus Vene riigipea, vastates küsimusele, kas ta arvab, et Salisbury sündmused saatsid kõigile, kes kavatsevad Vene riiki reeta, ühese sõnumi, et nendega õiendatakse õiglaselt arved.

Vene sõjaväeluureteenistuse (GRU) endise polkovniku Sergei Skripali kohta märkis Putin, et too sai niigi karistada. "Ta oli ju vahi all, sai vanglakaristuse, istus selle ära. Ta juba sai karistuse. Põhimõtteliselt ei pakkunud ta mingit huvi. Mis huvi sai ta pakkuda? Teda karistati: ta võeti kinni, mõisteti süüdi ja istus viis aastat vangis. Pärast lasti lihtsalt lahti ja kõik," ütles Vene president.

"Mis aga puudutab reetmist, siis seda tuleb muidugi karistada. See on kõige jäledam kuritegu, mida saab kujutleda," sõnas Putin.