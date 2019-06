Eelmisel aastal oli 1. jaanuar kogu aasta lõikes päev, kui häirekeskusel tuli vastu võtta rekordarv kõnesid. 4436 inimesel oli siis mure või probleem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga näiteks 27. november oli eelmisel aastal Eestis üks paremaid päevi. Siis oli inimestel kõige vähem haigusi ja õnnetusi. Ainult 2100 inimest otsis siis probleemile lahendust.

Keskmiselt võetakse aga häirekeskuses ööpäevas vastu 2725 kõnet. Ja 90 protsendile kõnedele vastatakse 10 sekundi jooksul.

"Kui sa ka ei tea, kas helistada või mitte helistada, siis me alati ütleme, et kindlasti helistada 112 numbrile. Ja siis juba päästekorraldaja hakkab küsima täpsemaid küsimusi, et millist abi vaja on," rääkis häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Kuigi häirekeskus kui üksus toimib, tahetakse ka seal ajaga kaasas käia ja uuendusi sisse viia. Aasta pärast saab ehk abi küsida ka videokõnega ja kõnede analüüsil tahetakse kasutusele võtta robot.

"Kasutada plaanime kohe järgmisest aastast tehisintellekti võimekust. Ehk, et kus robot aitab veelgi kiiremini päästekorraldajal anda seda ohuhinnangut sündmusele, et milline abi välja saata," selgitas Alvela, kuid rõhutas, et inimene jääb esmaseks kõne vastuvõtjaks.

Häirekeskuse jaoks on oluline teada abivajaja asukohta. Positsioneerimine annab täpse tulemuse ainult siis, kui nutitelefonil on GPS sisse lülitatud.

"Suvel liigutakse palju ka ringi, siis on selline väga lihtne variant, et võtate Google Mapsi lahti, fikseerite oma asukoha, tekkib see sinine täpp. Hoiate siin sõrme peal ühe hetke. Ja ülesse reale tekkivad täpselt teie koordinaadid, mida saab päästekorraldajale öelda, et kus ma täpselt paiknen ja kuhu on seda abi täpselt vaja," juhendas Alvela.