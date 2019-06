EL ja Mercosur said kaubandusleppe viimaks valmis

"Meil on lepe olemas," ütles üks allikatest Brüsselis, kus Euroopa ja Lõuna-Ameerika läbirääkijad leppele kolmapäevast saati viimast lihvi andsid.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas veidi hiljem sotsiaalmeedias informatsiooni.

"See on ajalooline hetk. Rahvusvahelise kaubanduse pingete keskel edastame me koos Mercosuriga sõnumi, et me toetama reeglitepõhist kaubandust," ütles Juncker.

Leppega kaob muu hulgas suurem osa kaubandust puudutavaid tollimakse. Lepe kohustab ühtlasi osapooli ennast siduma Pariisi kliimaleppega.

Lepinguteksti käivad üle veel õigusala asjatundjad ja seejärel liigub see heakskiitmiseks edasi Euroopa Parlamenti.

Mercosuri liikmed on praegusel hetkel Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay.