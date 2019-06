"Meil on lahendus, milega meie klient saab ka edaspidi oma lemmikmaitse kätte. Sotsiaalministeerium ning maksu- ja tolliamet on meie lahenduse kinnitanud," ütles Kotke.

Kotke kinnitas, et hiljemalt 4. juulist on uus lahendus nende kauplustes saadaval. Klient saab maitse ja vedeliku kätte sama hinnaga nagu siiani, kinnitas ta.

Maksu- ja tolliametist selgitati ERR-ile et alates 1. juulist on keelatud müüa maitsestatud valmissegusid, aga kui müügikohas on aga maitsestamata e-vedelikud ja maitsestajad eraldi müügil, siis selline müük ei ole keelatud. Küll aga peavad eraldi pakutavad maitsestajad peavad maksumärgistatud, kui neid müüakse e-sigareti poes.

"Oleme sarnaseid selgitusi jaganud kõikide e-vedelike müüjatega, kes meilt seda küsinud on ning mingisugust erilahendust me ühegi müüjaga kokku leppinud ei ole," ütles Rainer Laurits maksuameti kommunikatsiooniosakonnast.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht ütles ERR-ile, et e-vedeliku maitsestaja ei ole sama, mis maitsestatud e-vedelik, vaid on üks e-vedeliku komponente, mis tuleb baasvedelikuga kokku segada ning kokkusegamise protseduur on ebamugav ning tavapäraselt tegelevad sellega kogenud tarbijad.

Maitsestatud vedelike keelamisega soovitakse Tähe sõnul kaitsta eelkõige lapsi ja noori ning seetõttu keelatigi lihtsalt kasutatavad valmissegud. "Valmissegatud erinevate atraktiivsete maitsetega – näiteks maasikas või tutti-frutti – e-vedelike puhul on aga leitud, et need soodustavad noorte puhul e-sigarettide tarbimise alustamist," lausus ta.

Nicorex Balticu juhi Sven Kotke sõnul on oodata, et konkurendid asuvad nende lahendust ehk maitsestajate eraldi müümist kopeerima, aga kuivõrd konkurendid ei tooda vedelikke ise, peavad nad tõenäoliselt kasutama toidumaitsestajaid. "Aga need on tervisele potentsiaalselt ohtlikud, sest neid pole testitud ja mõeldud kuumutamiseks ja aurustamiseks," märkis Kotke.

Suur partii mahakandmisele

Tubakaseaduse muudatused tähendavad seda, et sellisel kujul nagu siiani e-vedelikke 1. juulist müüa ei saa. See tähendab, et laojäägi peavad kaupmehed maha kandma ja see on märkimisväärne kogus.

"Ei saa veel öelda, palju lattu jääb, sest kaks-kolm päeva saab veel müüa ja ostjad on muutunud aktiivseks. Kuid kümneid tuhandeid pakke jääb kätte ja suur osa on neist maksumärgiga ja riik ei maksa nende pealt aktsiisi tagasi," ütles Kotke.

Kotke sõnul muudab majandusliku hoobi veel tugevamaks samuti 1. juuist jõustuv tubakatoodete veebimüügi keeld, mis tähendab, et e-poest pole e-vedelikke eha e-sigarette enam lubatud müüa.

"Löök tuleb kõva, sest veebimüük võetakse käest ära. Varem müüsime Baltimaadesse ja Skandinaaviasse veebi teel, siis keelati eksport ära, nüüd võetakse ka Eesti turg ära. Põntse pannakse kogu aeg," kirjeldas Kotke, ja lisas, et nad on saanud juba murekirju väiksemates kohtades elavatelt klientidelt. "Oleme saanud kirju, kus inimesed ütlevad, et vist peab tavalisele suitsule tagasi minema," ütles ta.

Kotke sõnu kinnitas ka OÜ Vapista tegevjuht Rene Suburg. "Kõige suurema löögi annab see suurematest keskustest kaugemal elavatele inimestele, kes peavad sõitma 100, 200 kilomeetrit, et leida oma tooteid, samal ajal kui tavalised tubakatooted on igal pool saadaval," ütles ta.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on maitsega e-vedelike müügikeeld põhjendatud, sest uuringud kinnitavad, et mittesuitsetajatele on tubakaga mitteseonduvad magusad maitsed atraktiivsemad ning ka lapsed eelistavad e-sigarettide esmaproovimisel magusaid maitsevedelikke. "Samas on seni uuritud e-sigaretiga kaasnevatest tervisemõjudest leitud kõige suurem mõju olevat just lõhna- ja maitseainete sissehingamisel," märgiti pressiteates.

Sigaretid silme alt ära

Seadusemuudatustega keelatakse 1. juulist ära ka tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades.

Kaupmeestele on jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. Kaupmeeste liit koostas juhendi tubakatoodete väljapanekuks, kus soovitatakse kasutada tubakatoodete müügiks leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või erinevaid kardinaid, suletud jaoturit jt lahendusi.

Järelevalvet tubakaseaduses sätestatud nõuete täitmise üle hakkab tegema tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.