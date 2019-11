Lobistide mõjul on valmimas analüüs e-sigarettide aktsiisi langetamiseks

E-sigarettidele madalamat maksumäära lobistav riigikogu liige on saavutamas eesmärki: rahandusministeerium valmistab ette analüüsi maksumäära alandamiseks, seades eesmärgiks musta turu kahandamise. Sotsiaalministeerium on endiselt seda meelt, et aktsiisi langetama ei peaks, sest tegemist on tervistkahjustavate sõltuvusttekitavate toodetega.

Riigikogu plaanib minna e-sigarettide aktsiisi kallale. Täpsemalt soovivad rahvasaadikud vähendada e-sigareti vedeliku aktsiisimäära ja muuta e-vedelike maitsete regulatsiooni, mis tähendab, et soov on lubada e-sigarettides kasutatavatele vedelikele lisada meeldivaid maitseid-lõhnu, mis praegu on keelatud.

E-sigarette lobistav riigikogu liige Tarmo Kruusimäe (Isamaa), kes juhib parlamendis suitsuvaba Eesti toetusrühma, põhjendab seda sooviga vähendada musta turu osakaalu.

"Kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt on e-sigarettide musta turu osakaal 62 protsenti, kuid mõningate arvutuste kohaselt võib see olla isegi 80 protsenti. Ulatusliku salaturu tekkimise põhjuseks võib pidada liialt kõrget aktsiisimäära ja maitsestatud e-vedelike keelamist. Taoliste otsuste tegemisel on alahinnatud salaturu tekkimise ohtu," teatas Kruusimäe pressiteate vahendusel.

Kruusimäe sõnul toovad e-sigareti kasutajad e-vedelikke tihti naaberriikidest, kus nende hind on madalama aktsiisi tõttu väiksem ja saadaval on maitsestatud e-vedelikud.

"Samuti on suur hulk e-sigareti kasutajaid hakanud endale e-vedelikke ise kokku segama. E-vedelike ise kokku segamisel võivad inimesed aga oma tervise ohtu seada, sest kasutatakse komponente, mida ei tohiks e-vedelikus kasutada," sõnas Kruusimäe.

"Salaturu leviku tõttu on e-sigaretid muutunud kättesaadavaks ka noortele. Salaturul dokumenti ei küsita ja noored saavad neile mitte mõeldud e-sigaretid kätte. Suurenev probleem on ka noorte värbamine salaturule müüjateks. Selline olukord ei ole vastuvõetav. E-sigareti turg tuleb korda teha ja nende müük tuleb suunata täielikult ametlikesse müügikohtadesse. Ainult nii saame tagada, et alaealised ei saa neid kätte ja kasutajatele on tagatud toote ohutus," kommenteeris Kruusimäe.

ERR-ile teadaolevalt on e-sigarettide lobistajad seadnud eesmärgiks saavutada nikotiinivabadele e-sigarettide vedelikele täielik aktiisivabastus ning nikotiini sisaldavate e-sigarettide vedelikele praegusest 20 senti/mg kaks korda väiksem aktsiis. See aga tõstab maksuarvestuse halduskoormuse ehk kulu laekuvast aktsiisist suuremaks. Seetõttu on pikemaajaline eesmärk saavutada aktsiisivabastus ka nikotiini sisaldavatele e-sigarettide vedelikele.

Isamaa faktsiooni kuuluv Tarmo Kruusimäe on e-sigarettide eestkõneleja, kes on pikalt võidelnud selle eest, et sel tootekategoorial oleks vähem müügi- ja tarvitamispiiranguid kui tavasigarettidel. Kruusimäe teeb tihedat koostööd ka MTÜ-ga Suitsuvaba Eesti, mis vaatamata kõlavale nimele ei võitle mitte tubakatoodete vastu, vaid e-sigarettide eest, lootes kõik suitsetajad e-sigarettide usku pöörata.

Ka Isamaa "katuserahadest" läks tänavu kevadel 5000 eurot MTÜ-le Suitsuvaba Eesti. E-sigarette lobistava organisatsiooni kodulehel ongi kirjas, et riigikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Madis Milling (RE) on nende sõnumite "võimendajad".

Rahandusministeerium: analüüs valmib jaanuari lõpuks

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Siiri Suutre kinnitab, et must turg on probleem, millele nad tahavad lahendust leida ning tunnustas Kruusimäed algatuse eest.

"Tarmo Kruusimäe juhib õigesti tähelepanu probleemidele, mis on tekkinud e-sigarettidega seoses. Temaga saab nõustuda nii selles osas, et ühelt poolt on probleemi põhjustanud maitsestatud e-vedelike müügi keeld ning teisalt on probleemi suurenemisele kaasa aidanud tänane lähenemine nende toodete maksustamisele. Nõustume ka sellega, et probleemile tuleks leida lahendus võimalikult kiiresti," ütles Suure.

"Rahandusministeeriumi poolt saame me eelkõige tegelda probleemi selle poolega, mis puudutab makse. Ometi ei ole mõistlik muudatusi regulatsioonis ja maksunduses teha kiirustades. Seepärast oleme võtnud endale eesmärgi jaanuari lõpuks tulla välja analüüsi ja ettepanekutega, kuidas oleks mõistlik e-sigarette maksustada. Analüüsis kasutame kindlasti kogemusi teistest Euroopa riikidest, kus teemaga on pikema aja jooksul tegeldud," lubas Suutre.

Aktsiisiarvestuse mõju halduskoormusele ehk kui kalliks erineva aktsiisimääraga toodete arvestus läheb, ei osanud ta välja tuua.

"Selle hindamine ei ole võimalik enne, kui analüüs ja erinevad lahendusettepanekud on laual," vastas Suutre.

Sotsiaalministeerium: e-sigaret ei ole suitsetamisest loobumise abivahend

Sotsiaalministeerium aga e-sigarettidele maksusoodustuse tegemist ei poolda, sest tegemist pole tervisetootega, vaid ikkagi sõltuvust tekitava tootega.

"Eesti tubakapoliitikas ei ole toimunud suunamuutust ning sotsiaalministeerium on endiselt seisukohal, et e-sigarettide näol on tegemist lihtsalt alternatiivse tootega tubakatoodetele. E-sigaret ei ole suitsetamisest loobumise abivahend ja on pigem mõeldud nikotiinisõltuvuse jätkamiseks. Rahvatervise seisukohalt ei saa laialdaselt propageerida ja soodustada selliste toodete kasutamist, mille terviseohud ei ole veel lõplikult teada ning samuti ei saa pidada õigeks edendada sõltuvusaine kasutamise jätkamist," kommenteeris ministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling.

Sotsiaalministeerium on jätkuvalt seisukohal, et kehtiv aktsiisipoliitika toetab tubakapoliitika üldiseid eesmärke suunata inimesi suitsetamisest, tubaka- ja nikotiinitoodetest loobuma oma tervise heaks, mitte otsima alternatiivseid tooteid nikotiinisõltuvuse jätkamiseks.