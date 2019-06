Euroopa Liit ja Lõuna-Ameerika sõlmisid kauaoodatud vabakaubandusleppe

Euroopa Liit ning Lõuna-Ameerika kaubandusblokk Merco-sur leppisid reedel G-20 kohtumisel viimaks kokku suures kaubandusleppes, mida on üritatud sõlmida 20 aastat. Tegu on Euroopa Liidu jaoks kolmanda nii suuremahulise vabakaubandusleppega Jaapani ja Kanada järel.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas 20 aastat kestnud läbirääkimiste järel saavutatud kokkulepet eriti oluliseks praeguste rahvusvaheliste kaubanduspingete keskel.

Junckeri sõnul loob saavutatud kokkulepe vabakaubanduspiirkonna, mis hõlmab 760 miljonit inimest.

Kaubavahetuse mahtude poolest on Mercosuri leping sama suurusjärku kui Euroliidu vabakaubanduslepingud Kanada ja Jaapaniga, küll on see aga suurem hõlmatava rahvaarvu ja eriti kasu poolest, mida tollide kaotamine Euroopa ettevõtetele toob.

Arenguseirekeskuse uuringute juht, EBS-i professor Meelis Kitsing sõnul tuleb meeled pidada, et Mercosur on olnud väga protektsionistlik.

"Tollimäärad võivad ulatuda 35 protsendini autodel. Kui vaadata kaubavahetust rohkem arenenud riikide vahel, nagu Jaapan, Kanada, Euroopa Liit, USA, siis tollimäärad on tihti vaid kaks kuni kolm protsenti. Puhtalt tollimäärade kadumisest on võit väga suur," kommenteeris ta lepet.

Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et praegu on meie kaubandussuhted Mercosuriga ehk Argentiina, Brasiilia, Uruguai ja Paraguaiga suhteliselt väikesed. "Aga kuna tegu on suure turuga – 260 miljonit inimest – ja tärkava turuga, mis kasvab kiiresti, siis selle koha pealt peaks see olema Euroopa Liidu ettevõtetele hea turg," rääkis ta.

Kõige otsesemat kasu toob leping suure auto- ja keemiatööstusega riikidele, nagu Saksamaa, kuid kaudsete kaubandussidemete läbi võidavad kõik Euroopa riigid, sealhulgas Eesti.

"Meil on tegelikult Eestis mõned väga huvitavad ettevõtted, nagu Pipedrive, kelle jaoks Brasiilia on väga suur turg. Neile võib sellest teatud kasu olla, sest see leping puudutab ka teenuseid ja teiseks teeb lihtsamaks Eesti ettevõtjate kohaleminemise Brasiiliasse, Argentiinasse ja teistesse Mercosury riikidesse ja seal äritegemise," lausus Kitsing.

Vabakaubanduslepingu teksti peab heaks kiitma ka Euroopa Parlament.