Pensioni ja puude tõendamiseks on esmaspäevast ühine kaart

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna peaspetsialist Tiia Sihver ütles, et ühe kaardi kasutuselevõtt vähendab oluliselt dubleerimist, sotsiaalkindlustusameti töökoormust ja on soodsam ning aja- ja keskkonnasäästlikum. Näiteks arvestuslik kokkuhoid aastas kaartide trüki- ja postikulult on 32 700 eurot:

"Inimene, kes taotleb pensioni ja puuet, saab täna näiteks kaks kirja. Esimene on teada pensioni või puude määramise kohta, teise kirjaga saadetakse inimesele siis pensionitunnistus või puudega inimese kaart. Selle uue korra alusel saab aga inimene kohe koos otsusega ka uue kaardi," ütles Sihver.

Lisaks tõi Sihver välja, et ühe kaardi kasutusele võtmine muudab asjaajamise lihtsamaks ka inimese jaoks. Näiteks ei pea enam pensionär tunnistuse saamiseks esitama eraldi fotot, sest pensionitunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

"Kui siiani oli näiteks pensioni määramise ja tunnistuse saamise osas nihe kaks nädalat ja mõnikord ka enam, siis nüüd ta saab otsusega kohe hakata ka neid soodustusi kasutama, mis on pensionäridele ette nähtud – koos otsusega saab ka kohe selle tunnistuse," rääkis Sihver.

Sihver ütleb, et praegune muudatus on siiski vaheetapp, sest suurem eesmärk on järgmise viie aasta jooksul üle minna erinevate soodustuste tõendamisel ainult ID-kaardile. Praegu seisab uuenduse üleminek nii tehniliste aspektide taga aga samuti vajavad aega teenusepakkujad, et muudatustega kohaneda ja selleks ette valmistada.

"Täielik üleminek võtab veel pisut aega. Uusi ID-kaarte hakati väljastama detsembris 2018 ja nendel uutel on olemas võimekus , mis võimaldab siduda lisainfot, et inimesel on näiteks puue või ta on pensionär. Kui kõik inimesed on uue ID-kaardi, et siis ei ole enam vajadust väljastada pensionitunnistust või puudega inimese kaarte, et neid andmeid saab lugeda ID-kaardilt," selgitas Sihver.