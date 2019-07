Emaettevõtte osanike osa puhaskasumist kerkis aastaga 0,8 protsenti 20,9 miljoni euroni, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Kontserni peamiseks eesmärgiks oli möödunud aastal tulemuslikkuse kasv ning uute arenguvõimaluste otsimine. Läinud aasta suurimate väljakutsetena märkis ettevõte toimetulekut tööjõuturu muutustega, riigi alkoholipoliitikat ja ekspordi vähenemist tulenevalt maailmaturu olukorrast.

Kontsern investeeris mullu põhivarasse 18,7 miljonit eurot, mis on 13 protsenti enam kui aasta varem.

2019. aastal plaanib NG Investeeringud jätkata olemasolevate ettevõtete juhtimist ja nende tegevuste strateegilist kavandamist.

Keskmine töötajate arv oli kontsernis möödunud aastal 4959 inimest, mis on 71 võrra enam kui aasta varem. Tööjõukulud moodustasid mullu 88,5 miljonit eurot, aasta varem olid need 81,8 miljonit eurot.

Konsolideeritud aastaaruandes kajastuvad OÜ NG Investeeringud ning tütarettevõtete AS Liviko, AS Balbiino, AS Kitman Thulema, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Roseni Majad OÜ, Kuulsaal OÜ, Roseni Kinnisvara ja OÜ Salvo finantsnäitajad.