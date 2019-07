"Oleme prognoosidega graafikus," ütles Conte ajakirjanikele Brüsselis. "Te mäletate kuulsat 2,04 protsenti 2019. aastaks, me oleme sellega graafikus."

Rooma ja Brüssel leppisid 2,04 protsenti kokku detsembris, kuid märtsis oli Itaalia valitsus sunnitud tõstma prognoosi 2,4 protsendini tulenevalt majanduse väljavaate halvenemisest.

Sel esmaspäeval arvutas valitsus eelarveistungil, et leitakse 6,24 miljardit eurot lisatulu ja kulud kasvavad ainult 130 miljoni euro võrra.

Lisaks sellele on külmutatud suur osa varajaseks pensioniks eraldatud rahast, sest nõudlus selle järele on oodatust väiksem.

Puudujääk peaks seega tulema varem oodatust 7,6 miljardit eurot väiksem, teatas Itaalia valitsus esmaspäeval.

"Parim asi, mis me Itaalia kodanikele öelda saame, on see, et me ei kärbi sotsiaal- ega muid kulutusi, need on lisatulud," ütles Conte.

Conte ütles 20. juunil, et riigi eelarvepuudujääk tuleb tänavu 2,1 protsenti SKP-st, samas kui Euroopa Komisjon prognoosib 2,5 protsenti.

Itaalia rahandusministri Giovanni Tria sõnul on valitsuse hinnangul eelarve "täielikult kooskõlas stabiilsuse ja kasvupaketi reeglitega", mille järgi EL-i liikmesriigid peavad sihtima pikas plaanis tasakaalustatud eelarvet.

"Võetud meetmed loovad tingimused, mis ei õigusta ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamist Itaalia vastu," ütles minister.

Brüssel hoiatas juunis Itaalias kasvavava defitsiidi ja võlakoorma pärast ja avas ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse, mis võib viia kuni 3 miljardi eurose trahvini. Otsust pole liikmesriigid veel kinnitanud.