Järelepärimine ärritab ilmselt Roomat ja käivitab taas protsessi, mis võib tuua Itaaliale reeglite rikkumise eest karistuse.

Itaalia asepeaminister ja siseminister Matteo Salvini ütles teisipäeval, et ilmselt määrab Brüssel Roomale kasvava võlakoorma ja struktuurse puudujäägi taseme tõttu kolme miljardi euro suuruse trahvi.

"Sellal kui mõnes piirkonnas läheneb noorte tööpuudus 50 protsendile, nõuab keegi Brüsselis vanade reeglite põhjal kolme miljardi eurost trahvi," ütles Salvini raadiojaamale RTL 102.5.

"Ma panen kogu oma energia nende minevikust pärit reeglite muutmisesse," lisas minister, kelle parempopulistlik Põhjaliiga võitis pühapäeval Itaalias Euroopa Parlamendi valimised.

"Eks näis, kas see kirjake Brüsselist, milles meile määratakse karistus minevikus kogunenud võlgade eest, saabub."

Euroopa Komisjonil on kavas alustada 5. juunil Itaalia suhtes distsiplinaarmenetlust ja selle tulemusena võib Itaaliat oodata rahatrahv kuni 0,2 protsendi ulatuses riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Protseduuri alustamist peavad toetama EL-i rahandusministrid.

Itaalia riigivõlg on suur probleem, 2018. aastal moodustas see 132,2 protsenti SKT-st. Euroopa Liidus kehtestatud lagi on 60 protsenti.

Põhjaliiga ja tema koalitsioonipartner Viie Tähe Liikumine sõdisid eelmise aasta lõpus Brüsseliga 2019. aasta eelarve liiga suurte kulutuste pärast. Nii Itaalia kui Euroopa Komisjon teid viimaks järeleandisi.

Mai algul avaldatud EK majandusprognoos paigutab Itaalia euroala viimasele kohale, osutades nii napile kasvule kui rekordilisele võlale.