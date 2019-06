Euroopa Komisjon tahab Itaalia suhtes rikkumismenetlust alustada

Kui eurotsooni rahandusministid peaksid Komisjoni ettepaneku Itaalia suhtes distsiplinaarmenetlust alustada heaks kiitma, võib Roomat oodata rahatrahv 0,2 protsenti sisemajanduse koduprodukti (SKP) ulatuses.

Itaalia riigivõlg on suur probleem, 2018. aastal moodustas see 132,2 protsenti SKT-st. EL-is kehtestatud lagi on 60 protsenti. Probleemil peatutakse pikalt ka Euroopa Komisjoni poolt Itaaliale esitatud soovitustes.

Liiga ja tema koalitsioonipartner Viie Tähe Liikumine (M5S) sõdisid eelmise aasta lõpus Brüsseliga 2019. aasta eelarve liiga suurte kulutuste pärast. Nii Itaalia kui Euroopa Komisjon tegid viimaks järeleandisi.

Reede hilisõhtul teatas Itaalia valitsus, et vaatab üle nii riigi maksusüsteemi kui ka avalikud kulutused.