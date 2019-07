Itaalia asepeaminister Luigi Di Maio kutsus reedel üles oma koalitsioonipartnerit Matteo Salvinit üles nn rahuläbirääkimistele. Kahe valitsuspartei - Di Maio Viie Tähe Liikumise (M5S) ning Salvini Liiga - vahel on tekkinud viimasel ajal rohkelt erimeelsusi, mis on toonud meedias kaasa spekulatsioonid praeguse valitsuse püsimise üle.

"On soovitav, et me täna kokku saaksime ja räägiksime," ütles Di Maio ringhäälingu telekanalile RAI 3 antud intervjuus.

Samas rõhutas Di Maio, et ohtu valitsuskoalitsiooni lagunemiseks ei ole. "Valitsus ei ole küsimärgi all," ütles ta.

Paremäärmuslikuks peetud Liiga ja pigem vasakpoolses populismis süüdistatud M5S sõlmisid eelmise aasta suvel pärast pikki läbirääkimisi paljude jaoks ootamatu valitsusleppe. Di Maiost ja Salvinist said valitsuses asepeaministrid ning peaministriks tõusis nö kompromisskandidaadina jurist ja akadeemik Giuseppe Conte, keda M5S oli enne valimisi käinud välja kui oma kandidaadi avaliku halduse ministri ametikohale, vahendavad Reuters ja Politico.

Valitsuskoalitsioonis on aga aja jooksul tekkinud üha rohkem pingeid seoses erinevate poliitiliste küsimustega. Samuti häirib M5S-i ilmselgelt ka see, et arvamusküsitlustes kõrgel kohal olev asepeaminister Salvini käitub üha rohkem peaministrina. Kui eelmise aasta parlamendivalimistel oli M5S-i tulemus Liiga tulemusest parem, siis maikuistel edestas Salvini partei Di Maio erakonda.

Viimase aja tõsiseim tüli jõudis avalikkuse ette aga käesoleval nädalal, kui Euroopa Parlamendis toimud hääletusel toetasid M5S-i saadikud Ursula von der Leyeni saamist Euroopa Komisjoni presidendiks, Liiga rahvasaadikud olid aga Saksamaa endise kaitseministri vastu.

Kuigi võimalusest, et hea reitinguga Liiga soovib ennetähtaegseid valimisi, on Itaalia meedias kirjutatud juba kuid, said spekulatsioonid valitsuskoalitsiooni peatse lagunemise teemal erilise hoo sisse neljapäeva õhtul, kui tuli välja, et Salvini on soovinud kokkusaamist president Sergio Mattarellaga.

Hilisõhtuses telesaates aga Salvini eitas väidet, et ta kavatseb esitada avalduse siseministri ja asepeaministri kohalt tagasi astumiseks.

Reedesed Itaalia ajalehed aga kirjutavad, et tõenäoliselt toimuvad ennetähtaegsed valimised juba sügisel.