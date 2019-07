Tallinnas hiljuti söögikoha avanud Kamaljeet Singh palus eesti keelt oskavate teenindajate leidmisel abi töötukassalt, kuid tulutult. Kolm kuud pärast söögikoha avamist on tal õnnestunud pooleks päevaks leida tööle üks eesti neiu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siia vajaksin ma umbes kolme töötajat, kuid ma plaanin teise söögikoha avamist, nii et kokku oleks vaja kuut kuni seitset inimest," rääkis Singh.

Kui eesti keele oskajaid leida ei õnnestu, siis pole Singhi sõnul mõtet uut kohta avada, sest erinevalt kesklinnast, kus lõviosa kliente on turistid, peab Musta- või Lasnamäel teenindaja eesti keelest aru saama.

Kuigi Singhil on olnud probleeme keeleinspekstiooniga, peab ta riigikeele oskuse nõuet igati põhjendatuks.

Sama mure on toidupoodidel, sest Tallinnas on keeruline leida neid, kes kauplusesse tööle sobiksid ja seda tööd ka teha tahaksid.

ABC Supermarkets juhatuse liige Andrus Põld ütles, et kaupluse kahe töötaja kohta on klientide poolt tulnud tähelepanekuid, et keeleoskus ei ole olnud piisav.

Mõned märkused on olnud pigem rassistlikud, kui ajendatud välistudengitest teenindajate keeleoskusest. Töövestlus tudengitega toimus eesti keeles ning Põllu kinnitusel oli nende keeleoskus teenindajana töötamiseks piisav. Keeleinspekstioonilt ettekirjutuse saanud tudengitel aitas kauplus leida keelekursuse, mille eest peavad nad tasuma ise.

Ingliskeelne teenindus pole ainult pealinna probleem, juuni lõpus käis keeleinspekstioon kontrollimas Tartus asuvat Ginger Grilli, kui tekkis probleem lauavee tellimisel.

Ginger Grilli omanik Kamal Chalise sõnul on neil eestlastest teenindajad, aga aeg-ajalt proovivad nad, kuidas mõni välismaalane hakkama saab.

Chalise sõnul õpetavad eesti keelt välismaalastest töötajatele nii tema ise kui ka eestlannadest teenindajad.

Keeleinspektsioon on saanud mitmeid kaebusi Wolti ja Omniva kullerite kohta. Kuna kullerid ei ole seaduse silmis teenindajad, siis peavad nad eesti keelt oskama kõige madalamal A2 tasemel.

Keeleinspektsioon: keelenõuded on täitmiseks kõigile

Keeleinspektsiooni juhi Ilmar Tomuski sõnul võib aga Eestis hätta jääda ka inglise keelt osates, sest aina enam on neid teenindajaid, kes seda ei valda ning sellest on saanud just suviti üle-Eestiline probleem.

"Üha enam hakkab tulema selliseid teenindajaid, kes ei oska ei eesti ega vene keelt ja tegelikult on isegi selliseid, kes ei oska ka inglise keelt. Meil on mõned kaebused näiteks taksojuhtide kohta ja klient on öelnud, et ta proovis eesti keeles, proovis vene keeles, proovis inglise keeles, proovis soome keeles ja taksojuht ei reageerinud ühelegi nendest keeltest," rääkis Tomusk.

"Kõik nõuded kehtivad kõikide suhtes sõltumata rahvusest, sõltumata emakeelest, päritoluriigist. Ettekirjutused lähevad kõikidele, ettekirjutuse täitmist kontrollitakse kõikide puhul. Aga loomulikult, nende puhul, kes on tulnud siia kaheks nädalaks või üheks kuuks, nende puhul on meil väga raske ettekirjutuse täitmist kontrollida," ütles Tomusk veel.