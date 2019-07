Luik peab von der Leyenit Eestile väga heaks, Madison halvaks valikuks

Kui kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) peab Ursula von der Leyeni kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendi kohale Eestile väga soodsaks, leiab EKRE saadik Euroopa Parlamendis Jaak Madison (EKRE), et von der Leyen on viinud Saksa kaitsejõud ajaloo kõige kriitilisemale madaltasemele ja kahjustanud koostööd NATO-s.

Jüri Luik ütles ERR-ile, et von der Leyeni näol on tegemist väga hea kandidaadiga Euroopa Komisjoni juhi kohale.

"Tema kompetentsus ja professionaalsus on väljapool igasugust kahtlust. Võin seda kinnitada, olles temaga nüüdseks juba pikalt koos töötanud. Lisaks on tegu väga suure Balti riikide toetajaga. See puudutab Saksa vägede toomist Balti riikidesse - meenutan, et sakslased on korduvalt õhuturvet teinud Ämari lennubaasis. See kõik on ühel või teisel viisil juhitud ja korraldatud Ursula von der Leyeni poolt."

Luik lisas, et von der Leyen on Eestile kasulik variant nii poliitilises, strateegilises kui ka praktilises plaanis.

"Lisaks on tegu erakordselt meeldiva inimesega, kellel on poliitikas harva esinev inimlik mõõde - suutlikkus erinevaid poliitilisi jõude ja inimesi kokku tuua. Kuigi tema kandidatuur oli algselt üllatus, siis nüüd ei üllata, et väga paljude erinevate riikide esindajad, kes ei suutnud ühegi teise inimese peale kokku leppida, leidsid, et Ursula von der Leyen on just sobiv kandidaat," sõnas Luik.

Madison: Leyen viis Saksa relvajõud madaltasemele

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridades Euroopa Parlamenti valitud Jaak Madison ütles ERR-ile, et tema von der Leyeni kandidatuuri europarlamendis ei toeta.

"Tegemist on isikuga, kes on olnud Angela Merkeli parem käsi, mis puudutab Euroopa föderaliseerumise protsessi kiirendamist, samal ajal lagundades Saksamaa kaitsevõimet. Sellega kahjustades ta meie koostööd NATO-s," ütles Madison.

EKRE saadiku sõnul igoneeries von der Leyen Ameerika Ühendriikide tungivaid soovitusi tõsta kaitsekulutusi, et Euroopa oleks rohkem kaitstud ja suuremate relvajõududega.

"Kahjuks Ursula von der Leyen on kõike seda eiranud. Ja hetkel on Saksamaa olukorras, kus nende Bundeswehr ehk nende kaitsejõud on ajaloo kontekstis kõige kriitilisemal madaltasemel. Seetõttu ma arvan, et tema valik ei oleks hea ei Euroopa Liidule ega liikmesriikide suveräänsetele huvidele," sõnas Madison.

Gräzin: meie aju ja süda peaksid olema Leyeni poolel

Keskerakonna nimekirjas europarlamenti kandideerinud Igor Gräzin ütles ERR-ile, et Ursula von der Leyenit üksi ja eraldi hinnata ei oleks õige, kuna Eesti isiklik suhe Leyeniga on peamiselt riigikaitse tasandil.

"Teine teema on see, et erinevalt näiteks Angela Merkelist isiklikult ja tema poolt pakutavatest kandidaatidest, Ursula von der Leyen ei ole kunagi olnud ida- ja keskeurooplaste vastu," ütles ta.

Gräzin lisas, et ka pagulaste teemal ei ole Leyen Balti riikide kohta midagi halvasti öelnud. "Nii et mina ütleksin nii, et meie aju, aga ka süda peaksid olema ikkagi tema poolel," rääkis Gräzin.

Ursula von der Leyen on Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat ja Saksamaa kaitseminister.