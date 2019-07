"Kindlasti me arutame seda valitsuses ja ma olen korduvalt olnud kontaktis ka peaministriga nendel teemadel. Minu teada ka meie peaminister pani lauale Leedu ametist lahkuva presidendi Dalia Grybauskaite nime. Selle üle piisavalt poliitilist erikaalu ei leitud," ütles Reinsalu ERR-ile.

Küsimusele, kas laual oli ka Andrus Ansipi nimi, vastas välisminister, et tema teada mitte.

"Ei, mina sellest teadlik ei ole, aga ma seda ei välista. Neid nimesid tõesti jooksis läbi nagu kaardipakis kaarte," lausus Reinsalu.

Ametikohad said suured riigid

Reinsalu hinnangul ei ole hea, et Kesk-, Ida-Euroopast ja Põhjalast, aga ennekõike just uutest liikmesriikidest ei valitud ühtegi inimest kõrgema täidesaatva ametniku kohale. "See tähendab minu hinnangul, et kindlasti seda koostööd ja koordinatsiooni on Kesk- ja Ida-Euroopa vahel kui ka Põhjala riikide vahel on järelikult vaja rohkem," sõnas Reinsalu.

Reinsalu sõnul paistab valikutest välja, et loeb suurus. "Euroopa rahvaarvult suurimad riigid on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania. Ja kui me võtame need viis kõrgemat ametikohta, mis ära jagati, siis kõik need neli suuremat riiki said ja Belgiale jagus ka üks ametikoht. See on poliitiline reaalsus. See kindlasti sunnib ka väiksemaid ja keskmisi Euroopa Liidu liikmesriike ka grupiti tihedamalt koostööd tegema," lausus ta.

Reinsalu sõnul hakkab uus tippjuhtkond püüdlema Euroopa Liidu suurema integreerituse poole. "Kindlasti see on asjaolu, mille puhul meil on väga tõsine mõttekoht," ütles Reinsalu.

Teisipäeva õhtul jõudsid Euroopa Liidu liikmesriikide juhid pärast pingelisi läbirääkimisi kokkuleppele EL-i uute tippjuhtide asjus. Euroopa Komisjoni järgmiseks presidendi kandidaadiks valiti Saksamaa paremtsentristist kaitseminister Ursula von der Leyen.

Euroopa Ülemkogu alaliseks eesistujaks ehk Donald Tuski mantlipärijaks valiti Belgia endine peaminister Charles Michel, kes kuulub Euroopa tasandil Ansipi ja Ratasega samasse fraktsiooni (Uuenev Euroopa ehk endine ALDE - Toim.)

Ansip ise ütles kolmapäeval ERR-ile, et tema võimalikku kandidatuuri sellele ametikohale ei maksa üle tähtsustada.