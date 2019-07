Kahanev kaevandamine võtab Alutaguse valla eelarvest pea miljoni

AS Enefit Kaevandused esitas Alutaguse vallale Estonia kaevanduses ja Narva karjääris põlevkivi kaevandamise kohta tänavuse teise poolaasta prognoosi. "Need arvud on ikka oluliselt väiksemad kui aasta alguse prognoosis," tõdes Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Kui suur on erinevus enne ja nüüd välja käidud tonnides, ei osanud ta peast öelda, küll aga teadis täpselt, et ressursimaksu jääb vallal aasta teises pooles saamata kuni 800 000 eurot, kirjutab Põhjarannik.

Alutaguse valla omatulud on tänavu 12 miljonit eurot, püsikulud 11 miljonit eurot; investeeringuteks jäi seega miljon eurot. Nüüd tuleb hakata püsikulusid kärpima ja investeeringutest loobuma. "Kui praegu kaotame poole aasta kohta 800 000 eurot, siis järgmisel aastal on see summa terve aasta peale võib-olla kaks miljonit," ei näe Võhmar senist kaevandamismahtu taastumas. "Kaks miljonit pole kakssada tuhat, mida ei oleks väga keeruline kärpida."

Võhmar tunnistas, et Alutaguse valla püsikulud on teiste omavalitsustega võrreldes väga suured. "Igalt poolt tuleb kärpida, hariduskuludes eelkõige, sest need on meil kõige suuremad: kuus miljonit, see on pool eelarvest. Aastas sünnib meil 30 last, üks klassitäis. Meie eripära on muidugi suur territoorium ja hajaasustus, aga nii suurte kuludega me enam jätkata lihtsalt ei saa."

Kindlasti tuleb kokku tõmmata ka valitsemiskulusid, kaaludes nii mõne ametikoha kui teeninduspunktide hädavajalikkust.