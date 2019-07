Kremli veebilehel avaldatud teates selgitas Severomorskist saabunud kaitseminister Šoigu president Vladimir Putinile, et tragöödia põhjuseks oli akude ruumis puhkenud tulekahju ning et pardal olev tuumareaktor oli täielikult isoleeritud.

Venemaa poliitikavaatlejad süüdistasid käesoleval nädalal võime selles, et viimased ei ole andnud täpset ülevaadet intsidendist, mis leidis aset mereväe allveesõidukil ning tõi kaasa 14 meremehe surma. Mõned kommentaatorid on võrrelnud võimude poolset vaikimist näiteks 1986. aasta Tšernobõli tuumakatastroofile järgnenud teavitustööga.

Kaitseministeeriumi teatel juhtus intsident esmaspäeval, sellest teavitati alles teisipäeval ning kolmapäevaks polnud endiselt ametlikult teada isegi seda, kas nimetatud allveeaparaat liikus tuumajõul või mitte.

Ministeeriumi selgituste kohaselt oli tegu süvavee uuringuteks kasutatatava allveeaparaadiga, mis uuris Arktikas Venemaa territoriaalvetes mere põhja ning kus puhkes tulekahju, mis õnnestus lõpuks kustutada. 14 meremehe surma põhjuseks olevat olnud põlengust tekkinud mürgised ained.

Ametkonna teatel viidi põlenud aparaat Põhjalaevastiku tähtsaimasse baasi Severomorskis. Lošarik toimeti sihtkohta nn emaallveelaeva, tuumajõul liikuva Orenburgi külge kinnitatuna.

Kolmapäeval esitati sellel teemal küsimusi ka Kremli pressiesindajale Dmitri Peskovile, kes soovitas täpsemaid kommentaare küsida kaitseministeeriumilt.

Küll aga tunnistas ta, et osa intsidenti puudutavast informatsioonist on tõepoolest riigisaladus ning seda ei jagata avalikkusega ka hiljem. Avaldamist võimaldav informatsioon olevat tema hinnangul aga õigeaegselt edastatud.

Venemaa sõltumatu meedia teatel puhkes põleng väga salajasel allveelaeval AS-12, hüüdnimega Lošarik, mida Moskva on kasutanud näiteks Arktika merepõhja uurimiseks ning võimalik, et mere põhjas olevate sidekaablite häirimiseks või nende abil luuramiseks.

Šoigu on öelnud, et osa allveelaeva meeskonnast jäi ellu, kuid nii hukkunute kui ka pääsenute kohta on seni avaldatud vähe ametlikku informatsiooni. Samas on meedias hukkunute võimalikud isikud tuvastatud ning nende näol on tegu teenekate mereväeohvitseridega, kes teenisid Peterhofi väeosas ning kellest kahel oli Venemaa kangelase aunimetus.