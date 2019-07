Leedu allkirjastas 2016. aasta augustis Saksamaaga kokkuleppe 88 Boxeri ostmiseks. Tehingu maksumust on hinnatud 385,6 miljonile eurole ja see on suurim relvaost Leedu sõjaväe ajaloos.

Üleandmine toimus Jonava rajoonis Ruklas.

Üritusel osalesid lahingumasina tootja Saksa konsortsiumi ARTEC esindajad ning ostu vahendanud rahvusvahelise relvahankeühenduse OCCAR esindajad. Nendega liitus Leedu kaitseministeeriumi ja sõjaväe juhtkond.

"See on Leedu maaväele ja kogu riiklikule kaitsesüsteemile väga tähtis päev. See on ambitsioonikas maaväe kaasajastamise projekt... ning see kindlasti panustab Leedu sõjaväe tugevdamisse ja Leedu turvalisemaks tegemisse," ütles kaitseminister Raimundas Karoblis.

Ta rõhutas, et Boxerite ostmine on Leedu sõjapidamisvõime jaoks tähtis investeering.

"See saadab liitlastele ja võimalikele vaenlastele tähtsa sõnumi, et võtame oma julgeolekut realistlikult, vastame kohaselt ning oleme valmis end kaitsma," lausus minister.

Leedu kaitseväe ülema kindralleitnant Vytautas Žukase sõnul tagavad Boxerid maaväe lahingujõu kauaoodatud suurenemise ning saadab sõnumi, et Leedu võtab oma julgeolekut tõsiselt.

Lahingumasinate tootenimi on küll Boxer, kuid Leedule läinud said nimeks Vilkas ("Hunt").

Kokku tarnitakse 2021. aasta lõpuks Leedule 88 Boxerit, neist 15 sel aastal.

Algselt pidid esimesed lahingumasinad jõudma Leetu märtsis, kuid saabusid juuni lõpus. Kaitseministeerium viivituse põhjuseid ei avaldanud. Kaks prototüüpi võttis Leedu vastu novembris ja need osalesid sõjaväe sajandal aastapäeval. Hiljem viidi need katseteks Saksamaale tagasi.

Masinad on varustatud Iisraelis toodetud torniga, 30-millimeetrise kahuriga MK-44S, tankitõrjerakettidega Spike LR ning muu erivarustuse ja elektrooniliste süsteemidega.

Lahingumasinad lähevad brigaadi Raudhunt kahele pataljonile Ruklas ja Alytuses.

Maaväe instruktorid ütlesid ajakirjanikele, et Saksamaal sai Boxerite väljaõppe 10 Leedu sõdurit ning seejärel jätkus väljaõpe Leedus. Selle pinnalt loodi väljaõppeprogramm, mida hakatakse teiste Leedu sõdurite peal rakendama

Boxerite käsitsemiseks on seni välja õpetatud umbes 40 sõjaväelast.