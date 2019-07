Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektor Mai-Liis Palginõmm tõi välja, et tudengid on nende õppeasutuse kenasti üles leidnud: "Kui vaadata numbreid, siis räägib tänavu tulnud 11 protsenti rohkem avaldusi väga kõnekalt, et Narva kolledžil on koht siin Ida-Virumaal ja meie antav haridus pakub noortele huvi nii siin kui ka Eestis tervikuna."

Narva kolledž kutsub juba kolmandat aastat oma eestikeelsetele õppekavadele tudeerima ka välistudengeid ning tänavu tuli piiri tagant 150 avaldust. Palginõmme sõnul on Narva kolledžis esimesel kohal koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava. Populaarsuselt järgmine on uus ettevõtluse ja digilahenduste õppekava ning kolmandal kohal noorsootöö.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerinute arv oli tänavu viimase seitsme aasta suurim. Õppedirektor Ave Matsini sõnul on jätkuvalt populaarseim eriala teatrikunst, millele järgnes huvijuht-loovtegevuse õpetaja suund. "Kolmandal kohal on muusika õppekava, kus on palju erinevaid erialasid ja seal on üle kolme inimese ühele kohale kandideerimas."

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis on tänavu kordumas trend, kus rakendusinformaatika ja tervisejuhi erialale on laekunud suur hulk avaldusi. "Samal ajal iseloomustab käsitöötehnoloogiate ja disaini ning liiklusohutuse eriala väiksem avalduste hulk," rääkis kolledži direktor Heli Kaldas.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktori Garri Raagmaa sõnul oli sisseastumisel keskmine konkurss pisut alla nelja soovija ühele kohale. Konkursiga 4,2 soovijat kohale on seal kõige menukamad teenuste disaini ja juhtimise magistriõpe, mis toimuvad kaugõppe vormis. Neile järgneb sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon. Raagmaa sõnul on selles valdkonnas tööjõupuudus ja tööle võetavad inimesed vajavad täiendharidust. "Kolmandal kohal on meil jätkuvalt kuum eriala ettevõtlus ja projektijuhtimine," lausus Raagmaa.