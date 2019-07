Viljandi saab uue konverentsi- ja spaahotelli

Kompleks koosneb kahest omavahel ühendatud ringikujulisest hoonest, millest ühes paikneb hotell ja teises ujula koos veekeskusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viljandi konverentsi- ja spaahotelli tuleb muuhulgas 150 tuba, mitu suurt restorani, 10 sauna ja kaheksa rajaga ujula. Tööd saab kuni 170 inimest.

Arendaja, Rakvere firma Aqva Hotels loodab Viljandis uue spaahotelli avada 2022. aasta sügisel.

KOKO Arhitektide arhitekt Raivo Kotov ütles, et peamine idee oli luua Viljandi järve äärde üks väga erilise arhitektuuriga hoone.

"Kuna see hoone on järve ääres ainulaadne - ta on suhteliselt suur ja silmapaistev - siis mõte oli see, et me loome kaks hoone plokki, millest üks on hotellitoad ja teine siis veekeksus, restoranid. Erinevad, avalikud tsoonid. Lõpmatuse märk samamoodi koosneb kahest ringist ja vee voolavus, inimeste voolavus, on selle hoone kontseptuaalne idee," selgitas Kotov.