Lepassaar võib saada EL-i küberjulgeoleku ameti juhiks

Ameti praeguse juhi Udo Helmbrechti teine ametiaega lõppeb oktoobri keskel ning temale järglase leidmine on juba niigi neli kuud hilinenud, märgib väljaanne. Politico andmeil on Euroopa Komisjon välja valinud kolm kandidaati ning ENISA nõukogu peab nende hulgast võitja valima järgmisel nädalal. Kaks ülejäänud kandidaati, keda Politico täpsemalt ei nimeta, on Belgiast ja Saksamaalt.

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) sai suurema pädevuse juuni lõpus jõustunud küberjulgeoleku aktiga, selle ülesandeks saab netiühendusega seadmete sertifitseerimisskeemide koostamine, et tagada 5G võrkude turvalisus ja tõsta pilveteenuse pakkujate turvalisusstandardeid, selgitab Politico.

ENISA loodi 2004. aastal ja selle peakorter asub Kreeka pealinnas Ateenas.

Lepassaar alustas Euroopa Komisjonis digitaalse siseturu valdkonda koordineerinud asepresidendi Ansipi kabinetiülemana 2014. aastal, enne seda töötas ta riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktorina. Ansip lahkus eelmisel kuul Komisjonist, kuna ta valiti Euroopa Parlamenti.