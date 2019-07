Reaalkooli õppealajuhataja põhikooli lõpueksamitest: pingeolukord on oluline

Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar rääkis kolmapäeva hommikul Vikerraadio "Vikerhommikus" põhikooli lõpueksamite kaotamisest, öeldes, et pingeolukord on õpilastele oluline ja haridusministeerium ei tohiks lõpueksamite kaotamise otsust üksi teha.

"Mina isiklikult olen põhikooli lõpueksamite poolt," ütles ta ja lisas, et eksamil on tänapäeva koolis kindlasti määrav jõud, sest see motiveerib nii õpilasi, õpetajaid kui ka vanemaid.

Lisaks motivatsioonile tõi Somelar olulise punktina välja ka eksamisituatsiooni, mis õpetab noori pingetega toime tulema.

"Kas siis sa saad tulevikus müüriladujaks, kes peab õigel hetkel oma objekti üle andma või tippjuhiks või klienditeenindajaks, kes peab mitu lauda korraga suutma ära teenindada. Et selline eksaminärvi koht või eksamikogemuse koht on oluline pool," rääkis ta.

Põhikooliõpilaste suurt stressi nii eksami kui ka sisseastumiskatsete pärast Somelar ei täheldanud ja ütles, et pidi ka ise omal ajal põhikooli lõpus mitu eksamit tegema ja kui seejuures ka stressi esines, siis oli see kooli tavapärane osa.

Ta lisas, et tema meelest ei ole õige põhikooli lõpueksameid kaotada väitega, et noored peavad niikuinii ka sisseastumiskatseid tegema.

"Ma arvan seda, et täna mõne Tartu või Tallinna kooli sisseastumiskatsed on nagu nõudlikumad ja ambitsioonikamad kui põhikooli lõpueksamid," ütles ta ja lisas, et näiteks Tallinna koolid saavadki suuremat ambitsioonikust lubada, sest konkurents on suurem, mis ajab ka lävendi kõrgemaks.

Somelar ütles ka, et koolid on väga erinevad ja adekvaatse üldpildi saamiseks on vaja riigipoolset sekkumist.

"Me võime küll väita, et iga kool saab oma profiilist tulenevalt teha oma põhikooli lõpueksamid, aga selliseid suuri üldistusi selle pinnalt teha ei ole võimalik," rääkis ta.

Somelar ütles, et ministeeriumi poolt ei oleks mõistlik põhikooli lõpueksamite kaotamise üle üksi otsustada, vaid seejuures tuleks kaasata ka erinevaid aineühendusi.

"Ja kui õpetajad oma aineühenduste kaudu jõuavad ikkagi selguse juurde, et me soovime, et selline süsteem püsiks ja seda tuleks nagu paremaks muuta, siis sellega tuleks ka jätkata," rääkis ta.

Põhikooli lõpus tuleb õpilastel sooritada kolm eksamit – eesti keeles, matemaatikas ja vabalt valitud õppeaines. Haridus- ja teadusministeerium tahab põhikooli lõpueksamid kaotada ja lasta edaspidi koolil ise otsustada, kas õpilane on põhihariduse omandanud või mitte.