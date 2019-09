Purga ütles ERR-ile, et komisjon kuulas esmaspäeval ära haridusminister Mailis Repsi selgitused eelnõu osas, mis aitasid neil seda palju paremini mõista.

"See tekst on eelnõuna olnud meie valduses ju kõigest mõned loetud päevad, mitte kauem. See kõik on meilegi ametliku tekstiversioonina, mitte küll ideena, värske ja otsustasime, et kuna tegemist on ühiskonnas väga julge sammuga, mis puudutab väga paljusid erinevaid huvigruppe ühiskonnas /.../ on meie ülesanne need huvigrupid ära kuulata, analüüsida olukorda, võimaldada neil sõna sekka öelda ja siis asuda muudatusettepanekute juurde," rääkis ta.

Purga sõnul sellel istungil konkreetsete sisuliste ettepanekute vaagimiseni ei jõutudki ning ka edasine menetlus ei ole kõige lihtsamate killast, sest seista tuleb nende inimeste poolel, keda see puudutab, kuid neid on väga palju - lapsevanemad, õpilased, koolijuhid, õpetajad - ja inimesed peavad aru saama, milleks muudatust tarvis on.

"Arvan, et saame sellel teemal rääkida siin veel pikalt, see kindlasti võtab aega," sõnas Purga, kelle sõnul on eelnõusse tulevikus loodetavasti muudatusi oodata.

Valitsus kiitis augustis heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kodakondsusseaduse muutmise eelnõu ning kui riigikogu selle vastu peaks võtma, ei ole õpilastel enam põhikooli lõpetamiseks vaja lõpueksameid teha.

Samas hinnataks eelnõu kohaselt põhikoolilõpetajate eesti keele teadmisi ka tulevikus eesti keele eksamiga, kuid see ei oleks enam põhikooli lõpetamise tingimuseks. Lisaks on plaanis hakata kõiki põhikoolilõpetajaid testima põhiseaduse ja ühiskonna toimimise põhialustes.