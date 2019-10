Helme ütles Postimehele, et põhimõtteline seisukoht on põhikooli lõpueksameid hõlmav põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu kaheks lahutada ja eksamite osa sealt välja võtta, eraldi edasi menetleda ja vaadata, kuidas siis sellega saab. "Ülejäänud osa sellest eelnõust võiks oma elu edasi elada," sõnas Helme.

Küsimusele, miks ei ole sellest plaanist teadlikud kultuurikomisjoni liikmed, haridusministeerium ja avalikkus, vastas Helme, et koalitsioonipartnerite vahelised konsultatsioonid ja muud protseduurid võtavad aega.

"Põhimõttelisel tasemel koalitsiooninõukogus on jah seda teemat arutatud ja leitud, et see oleks mõistlik," vastas Helme täpsustavale küsimusele, kas vastu on võetud otsus, et põhikooli lõpueksamid jäävad alles.