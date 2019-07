Jahedad ilmad on kasvatanud eestlaste huvi viimase hetke pakettreiside vastu

Selle suve jahedamate ilmade tõttu on eestlased hakanud rohkem huvi tundma soojamaa reiside vastu. Populaarsemad sihtkohad on jätkuvalt Bulgaaria, Kreeka ja Türgi, samuti eelistavad eestlased lennata näiteks Põhja-Makedooniasse ja Rumeeniasse.

Kui reeglina mõeldakse puhkusereise rohkem ette, siis jahedamate ilmade tõttu on huvi hakanud kasvama just viimase hetke pakettreiside vastu. Näiteks Estravelis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusnud nõudlus pakkumiste järele umbes kolmandiku võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Soovitaks ise, et kui vähegi võimalik, siis vähemalt paar nädalat ette mõelda. Põhimõtteliselt on ka nii, et mida rohkem viimase hetke suunas, seda vähem on pakkumisi. Kui näiteks homset päeva vaadata, siis seal võib-olla leiab selliseid pakkumisi, aga kahe-kolme nädala pärast planeerides on veel täiesti normaalne saadavus kõikidesse puhkekohtadesse," selgitas Estraveli turundusdirektor Airi Illisson.

"See aasta ei ole, jah, viimase päeva pakkumisi. Praegu me küll näeme, et kui ilmad on, siis kohe laekuvad päringud, et inimesed on ilmselt juba puhkuse töö juurest võtnud. Aga paraku esimesed võimalused, mida meil pakkuda on, on alates 1. augustist," ütles Tez Touri turundus- ja müügijuht Svetlana Vertjanova.

Kõige rohkem eelistatakse reisida seitse kuni kümme päeva. Reisijate rohkus suvekuudel on kasulik ka riigi lennühendustele.

"Kui on olemas kriitiline mass inimesi, kes soovivad ühte või teise sihtkohta lennata, siis lennuühendused ka tekivad. Nii et ka meie ühendused kindlasti paranevad läbi selle," ütles turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus.

Viieaastase statistika järgi ei ole aga reisihinnad Vertjanova sõnul otseselt tõusnud.

"Eile just vaatasime statistikat. Vahel mõeldakse, et reiside maksumused on läinud kõrgemaks, aga tegelikult ei ole. Me vaatasime viieaastast statistikat, alates aastast 2015 - keskmine reisihind püsib umbes samal tasemel, meil see jääb umbes 700 ringi," rääkis Vertjanova.

Üha rohkem eelistavad inimesed pikendada oma suve ka septembri ja oktoobri esimese pooleni, kui soovitakse päikesereise minna nautima nii Portugali, Kreekasse kui ka Küprosele.