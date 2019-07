Siseturist end jahedast suveilmast häirida ei lase

EAS-i turismiarenduskeskuse uuringute koordinaator Piret Kallas ütles, et siseturism on sel aastal kasvanud kaheksa protsenti ja sellega liigutakse kaheksandat aastat rekordi kursil.

"See on ootuspärane, arvestades elatustaseme tõusu: naaberriikides Põhjamaades on siseturismi osakaal kogu turismist tunduvalt suurem kui Eestis," ütles Kallas.

Siseturismi sihtpunktidest olid selle aasta esimese poole kõige populaarsemad kohad ööbimiste arvu järgi Harjumaa, Pärnumaa ja Tartumaa, selgub statistikaameti andmetest.

"Hooaegade kaupa sihtkohtade eelistused oluliselt ei erine, sest paljudesse populaarsetesse suvesihtkohtadesse sõidetakse näiteks spaapuhkusele meelsasti ka väljaspool suve," ütles Kallas.

Pärnumaa arenduskeskuse turismimajanduse koordinaator Hando Murumägi ütles, et Pärnumaa on eestlaste seas pikalt populaarne koht olnud. Ta lisas, et jahedate ilmade tõttu on rand küll ehk veidi tühjem olnud, kuid linnapildis turiste jagub.

Pärnumaale reisivad inimesed Murumäe sõnul peamiselt selleks, et tavarutiinist välja saada ja ilusas looduses puhata. Ka tõmbavad inimesi erinevad üritused, näiteks toimus Pärnus möödunud nädalavahetusel tänavaartistide festival.

Pärnumaa populaarsemateks kohtadeks on Alpakafarm, Lottemaa, Valgeranna seikluspark ja Pärnu rand, rääkis Murumägi.

Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander ütles, et Saaremaale tuleb Eesti-siseseid turiste küllaltki palju ja selleaastane jahe suvi numbritele negatiivset mõju avaldanud ei ole.

Randeri sõnul on suviti turistidele suureks tõmbenumbriks mitmed sündmused, mida paljud juba harjumusest külastavad. Nendeks on näiteks I Land Sound, ooperipäevad ja merepäevad. Paljud tulevad aga ka niisama puhkama, et ilusat loodust ja head toitu nautida.

Populaarsete külastuskohtadena tõi Rander välja Triigi filharmoonia, kus suviti kontserte korraldatakse, Sõrve tuletorni ja Saaremaa lossi.

Seevastu Raplamaal käis selle aasta esimeses pooles statistikaameti andmetel kõige vähem turiste.

Raplamaa turismiinfokeskuse praktikant Anna Lisett Hansen ütles, et siseturistide vähesuse põhjuseks võib olla see, et kohti, mida külastada, on vähe.

Need eestlased, kes aga Raplamaale reisivad, soovivad Hanseni sõnul peamiselt külastada kohti, kuhu saaks lastega minna. Seetõttu on populaarsed erinevad lastepargid, kus ronida ja talud, kus loomi vaadata.

Kehva ilma mõju Hansen ei täheldanud.

Reisibüroo Go Travel turundusjuht Anu Vane ütles, et välisriikidest on eestlaste seas kõige populaarsemad sihtkohad Türgi, Kreeka ja Bulgaaria. Seda eelkõige oma mõistliku hinna ja saadavuse tõttu.

Ta lisas, et nendesse riikidesse toimuvad lennud peaaegu iga päev, mistõttu on tihti ka isegi viimasel hetkel reisi broneerides kohti saada.

Viimase hetke reisid on juulis eriti populaarsed olnud, sest Eesti ilmad on olnud kehvad ning see on ajendanud inimesi rohkem soojamaareise broneerima, rääkis Vane.

"Ma ei ole ühelgi aastal varem tähele pannud nii kiiret reageerimist," ütles ta.