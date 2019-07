Suurbritannia rahandusminister Philip Hammond vihjas, et ta on valmis hääletama võimaliku Boris Johnsoni valitsuse tagandamise poolt, kui viimane peaks püüdma viia riik leppeta Euroopa Liidust välja.

Uue peaministri nimi selgub Suurbritannias juba mõne päeva pärast ning favoriidiks peetakse Boris Johnsonit, vahendas The Guardian.

Johnson on öelnud, et Suurbritannia peab lahkuma Euroopa Liidust seatud tähtajal ehk 31. oktoobril kas leppega või ilma.

Hammond kommenteeris aga, et tema hinnangul on hädavajalik, et Suurbritannia pikendaks oma liikmesust 31. oktoobrist edasi.

Le Monde ja Süddeutsche Zeitung küsisid Hammondilt, kas ta hääletaks Johnsoni valitsuse vastu umbusaldushääletusel.

"Ma astun samme selleks, et vältida leppeta lahkumist, välja arvatud juhul, kui sellele on parlamendi selgesõnaline heakskiit," vastas Hammond.

"Peaks tegema uue ja siira katse jõuda konsensusele. Kui me ei leia parlamendiliikmetega lahendust, siis võib-olla me peame küsima moel või teisel brittidelt uuesti arvamust," lisas ta.

Kui temalt küsiti uuesti, kas ta välistab umbusaldusavalduse toetamise, vastas Hammond: "Ma ei välista praegu mitte midagi."

Hammond on üks neljast ministrist, kes avaldas toetust eelnõule, mille eesmärk on muuta võimalikul tulevasel peaministril Johnsonil leppeta Brexiti läbisurumine raskemaks.

Hammond ütles intervjuus kahele meediaväljaandele, et ta ei näe võimalust edukateks läbirääkimisteks Euroopa Liiduga enne 31. oktoobrit, kui Johnson ütleb, et Suurbritannia lahkub kindlasti sellel kuupäeval.

Samas lisas Hammond, et tema hinnangul ei ole ka hea idee jätkata leppeta Brexiti vältimiseks lõputult liikmesuse pikendamist, kuid võimalike majanduslike kahjudega, mis sügisel lahkumisega võivad kaasneda, ei saa samuti leppida.