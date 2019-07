Briti parlament teeb May järeltulijale leppeta Brexiti läbisurumise raskemaks

Favoriidiks peetud peaministrikandidaat Boris Johnson on öelnud, et Suurbritannia peab lahkuma Euroopa Liidust 31. oktoobriks seatud tähtajal kas leppega või leppeta. Ta ei ole ka välistanud, et saadab enne seda tähtaega laiali parlamendi, kes võib püüda takistada leppeta Brexitit, vahendasid Reuters ja BBC.

Briti alamkoda kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mis nõuab parlamendi kokkukutsumist Põhja-Iirimaa kaitsemehhanismi arutamiseks mitmel päeval septembris ja oktoobris isegi siis, kui see saadetakse laiali. Samas ei tähenda eelnõu seda, et uus peaminister ei tohiks parlamenti laiali saata.

Eelnõu poolt hääletas 315 saadikut, vastu oli 274.

Eelnõu esitasid Tööpartei liige Hilary Benn ja endine minister Alistair Burt.

Boris Johnsoni rivaal peaministrikohale Jeremy Hunt on välistanud parlamendi laialisaatmise enne Brexiti tähtaega.

Ka osa praeguseid ministreid, kes tõenäoliselt kaotavad Johnsoni võidu korral oma ametikoha vastuseisu tõttu leppeta Brexitile, toetasid eelnõud.

"Mõte, et parlament tuleks oktoobris, riigi ajaloo tähtsal ajahetkel laiali saata, et parlament ei saaks kokku tulla, ei saaks väljendada oma arvamust ja tahet, oleks ennekuulmatu," ütles justiitsminister David Gauke BBC Radiole.

Kui 31. oktoobri tähtaeg saabub ja Briti parlament ei ole valitsuse ja Euroopa Liidu kokkulepet toetanud, siis peab Suurbritannia lahkuma liidust leppeta.

Briti parlament on mitmel hääletusel olnud leppeta Brexiti vastu, kuid uus peaminister võib parlamendi laiali saata, et võtta viimaselt võimalus uuesti leppeta Brexiti vastu hääletada.

Amendment passed comfortably... 315 to 274 - majority of 41 with lots of abstentions - Commons just made it harder, altho not impossible for hypothetical Johnson PM to suspend parliament