Ajaleht: Johnsoni väited suitsuheeringa kohta ei vasta tõele

Briti Konservatiivse Partei juhiks pürgiv endine välisminister Boris Johnson vehkis kolmapäeval toimunud kampaaniaüritusel kõnet pidades muuhulgas ka suitsuheeringaga ja teatas, et Euroopa Liit sunnib Briti kalureid pakendama suitsuheeringat nn jääpadjal. See väide lükati hiljem aga Briti ajakirjanduses ümber.

Briti ajaleht Daily Telegraph kirjutas neljapäeval, et nõue suitsuheeringat jääpadjal pakendada tuleneb hoopis Briti seadustest ning Euroopa Liidul pole sellega midagi pistmist.

Johnsoni poliitikukarjäär sai omal ajal alguse sellest, et ta oli ajakirjanikuna tuntud oma Brüsselit kritiseerivate artiklite ja arvamuslugude poolest, kus ta sageli esitas üsnagi kaheldava väärtusega väiteid Euroopa Liidu liigselt bürokraatlike nõuete kohta.

Kolmapäeval suitsuheeringat pea kohale tõstes lubas ta vabastada Ühendkuningriigi Brüsseli "regulatoorsete võimuliialduste" käest. Tema sõnul oli suitsuheeringa pakendi andnud talle üks ajakirjanik, kellele olevat selle saatnud üks Mani saarel elav kalamüüja, kes kurtis, et "Brüsseli poolt nõutud jääpadjal pakendamine" on liigselt kulukas.

Konservatiivse Partei juhi ja seeläbi ka Briti peaministri ametikoha pärast peetud võistluses on Johnsoni vastaskandidaadiks praegune välisminister Jeremy Hunt. Võitja selgub alates 22. juulist ning suure tõenäosusega saab uueks parteijuhiks just Johnson.

Mõlemad mehed on vähemal või rohkemal määral jätnud välistamata võimaluse, et Ühendkuningriik lahkub oktoobri lõpus EL-ist mingit lepet omamata. Paljud majanduseksperdid, poliitikud ja ettevõtjad on pidanud sellist arengut kõige problemaatilisemaks ja ohtlikumaks. Briti valitsuse eelarvelise vastutuse büroo (OBR) hoiatas neljapäeval avaldatud raportis, et lepinguta Brexiti korral langeks Ühendkuningriik vähemalt aasta aega kestvasse majanduslangusesse.