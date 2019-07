Johnson kogus 92 153 häält Hunti 46 656 hääle vastu, teatas erakond. See tähendab, et Johnson kogus 66 protsenti häältest, mis on küll kindel võit, kuid mõnevõrra väiksem, kui mitmed varasemad prognoosid näitasid. Valimisaktiivsus Konservatiivse Partei liikmete seas oli 87,4 protsenti.

Johnson ja Hunt on teinud viimase kuu jooksul kampaaniat üle kogu riigi, et leida toetajaid umbes 160 000 parteiliikme seas. Posti teel toimunud hääletusprotsess jõudis esmaspäeva õhtul lõpule ning valimistulemus tehti teatavaks teisipäeva lõunaks. Otseblogina jälgivad tänaseid sündmusi Briti poliitikas näiteks BBC, Guardian ja Yle.

Kolmapäeval võtab parteijuhiks valitud Johnson Theresa Maylt ametlikult üle ka peaministri koha. May astus parteijuhi kohalt tagasi juba juunis, kui tal ei õnnestunud taas kord pälvida parlamendilt toetust Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumisleppele.

May õnnitles Twitteri-postituses ja lubas parlamendiliikmena Johnsonit toetada, et Tööpartei juht Jeremy Corbyn valitsusjuhi kohalt eemal hoida.

Johnson lubas Ühendkuningriigile uue energia anda

Johnson kiitis oma sõnavõtus kõigepealt oma vastaskandidaati ning märkis, et Huntil on "rohkelt häid ideid, mida tal on nüüd kavas varastama hakata".

Samuti avaldas ta austust ka oma eelkäijale Theresa Mayle, kelle valitsusel oli tal enda sõnul suur au ja privileeg teenida.

Johnson lubas anda riigile uus energia ning viia Brexit ellu.

Uus esimees lubas enda poolt hääletanute toetust õigustada ning teha selle nimel tööd oma meeskonnaga, mille ta lähipäeval kokku paneb. "Kampaania on läbi ja töö algab," ütles ta lõpetuseks.

Kriitikuid teeb murelikuks leppeta Brexit

Johnson, kes astus aasta tagasi välisministri ametist tagasi just May Brexiti-plaanide tõttu, on lubanud Ühendkuningriigi välja viia hiljemalt oktoobri lõpuks ehk hetkeks, mil saab läbi järjekordne Brexiti-protsessile antud ajapikendus. Johnson on lubanud EL-ist lahkumist igal juhul ehk ta pole välistanud ka võimalust, et Ühendkuningriik lahkub liidust ilma igasuguse leppeta. Viimast peetakse paljude poliitikute ja majandusekspertide hinnangul kõige riskantsemaks sammuks ning seetõttu on Johnsonil parlamendis, sealhulgas ka tema enda partei ridades hulgaliselt veendunud vastaseid, kellest mõned EL-i meelsemad mõlgutavat juba mõtteid Johnsoni valitsuse umbusaldamisest ja nn rahvusliku ühtsuse valitsusest.

Londoni endine linnapea Johnson on omakorda teatanud, et tal on kavas asuda jõuliselt valmistuma leppeta Brexitiks, et sundida ülejäänud EL-is senist lahkumislepet Ühendkuningriigile soodsamaks tegema.

Johnson kirjutas pühapäeval ajalehes Daily Telegraph, et 31. oktoobriks on võimalik EL-iga lepe sõlmida, kui "riik oma missioonitunde uuesti üle leiab". Ta soovitas pessimiste ignoreerida ning leidis, et kui on võimalik inimene Kuu peale saata, siis on võimalik ka Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahelise piiri asjus kokkuleppele jõuda.

Johnson ilmselt enne kolmapäeva oma valitsuskabineti liikmetest teada ei anna, küll on aga teada, et tema võit on juba kutsunud esile mitmeid tagasiastumisi parteikaaslastest kriitikute poolt. Mitu abiministrit on juba ametist lahkunud ning rahandusminister Philip Hammond ja justiitsminister David Gauke olid varem kinnitanud, et astuvad Johnsoni võidu korral tagasi enne kui viimane neid vallandada saab. Hammond on kusjuures kinnitanud, et ei välista tulevikus ka Johnsoni valitsuse umbusaldamist.

Johnsoni kunagise väljaande Spectator praegune peatoimetaja Fraser Nelson oli BBC eetris kommentaari andes üllatunud, et Johnsoni võit ei olnud nii suur kui varem eeldati.

Johnson võitis Hunti häältearvestuses pigem kaks ühe vastu kui neli ühe vastu, nentis ajakirjanik.

Konservatiivse Partei parlamendiliikmete ridades saab nüüd olema tõsine konflikt, prognoosis Nelson.

Eelmisel nädalal kiitis Briti parlament heaks ka meetmed, mis takistavad tulevasel peaministril leppeta Brexiti läbisurumiseks parlamendi tööd peatada.

Corbyn: peaministri isiku asjus peab tegema otsuse rahvas parlamendivalimistel

Tööpartei juht Jeremy Corbyn, kes on pikemat aega soovinud erakorraliste parlamendivalimiste korraldamist, teatas kommentaariks Twitteris, et vähem kui 100 000 Konservatiivse Partei liiget ei esinda Ühendkuningriigi valijaskonda.

"Johnsoni leppeta Brexit tähendab töökohtade vähendamist, hinnatõusu ja riikliku tervishoiusüsteemi müümist USA korporatsioonidele, et Donald Trumpile meelepärane lepe teha. Riigi inimesed peaksid parlamendivalimistel otsustama, kellest saab peaminister," teatas Corbyn.

Barnier: EL soovib teha Johnsoniga koostööd Brexiti-leppe ratifitseerimiseks

Euroopa Liidu juhid väljendasid teisipäeval soovi teha järgmise Briti peaministri Boris Johnsoniga koostööd tema eelkäija Theresa May sõlmitud Brexiti-leppe ratifitseerimiseks.

"Me ootame võimalust teha peaminister Boris Johnsoniga konstruktiivset koostööd, kui ta ametisse astub, et aidata kaasa lahkumisleppe ratifitseerimisele ja saavutada korrapärane Brexit," ütles EL-i läbirääkija Michel Barnier Twitteris, kui tuli teade, et Johnson võitis Briti Konservatiivse Partei esimehe valimised ja saab uueks peaministriks.

Barnier lisas, et EL on valmis töötama ümber deklaratsiooni EL-i ja Ühendkuningriigi edasise partnerluse kohta. Tegemist on mittesiduva poliitilise plaaniga EL-i ja Ühendkuningriigi Brexiti-järgsete suhete kohta, millele May samuti novembris alla kirjutas.

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri pressiesindaja edastas Junckeri õnnitlused ning ütles , et "president soovib teha peaministriga koostööd parimal võimalikul moel".

Euroopa Komisjoni asepresident: leppeta Brexit oleks tragöödia

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles teisipäeval, et leppeta Brexit oleks tragöödia nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi jaoks. Samas rõhutas ta, et EL jääb kindlaks senisele Londoniga sõlmitud lahkumisleppele.

"Boris Johnsonil kulus aega otsustamiseks, kummal poolel ta selles küsimuses on," viitas Timmermans väidetele, mille kohaselt toetas Johnson omal ajal EL-ist lahkumist enda poliitilise karjääri huvides, mitte aga seetõttu, et ta seda sammu oleks tegelikult soovinud või ette näinud.

"Tal kulus otsustamiseks kaua aega ja nüüd on tema seisukoht selge," jätkas Timmermans.

"Ma arvan, et ka Euroopa Liidu seisukoht on selge. Ühendkuningriik jõudis Euroopa Liiduga kokkuleppele ja Euroopa Liit püsib selle kokkuleppe juures," sõnas Timmermans viidates Johnsoni lubadusele lahkumisleppe üle uuesti läbi rääkida.

Trump õnnitles Johnsonit: ta saab olema suurepärane

USA president Donald Trump õnnitles teisipäeval Boris Johnsonit võidu puhul Briti valitseva Konservatiivse Partei esimehe valimisel, mis teeb temast ühtlasi riigi uue peaministri.

"Õnnitlused Boris Johnsonile Ühendkuningriigi uueks peaministriks saamise puhul. Ta saab olema suurepärane"" kirjutas Trump Twitteris.