Hammondi lahkumisotsus näitab konservatiivide erimeelsusi Brexiti osas

Briti rahandusminister Philip Hammond ütles pühapäeval, et astub tagasi, enne kui Boris Johnson saab peaministriks, kuna ei suudaks kunagi tema Brexiti-strateegiaga nõustuda. Otsuses nähakse märki konservatiivide erakonnas valitsevast tugevast vastuseisust tulevase peaministri Brexiti-strateegiale.

"Olen kindel, et mind ei vallandata, sest ma lahkun ise, enne kui sinnamaani jõuame," ütles Hammond usutluses BBC televisioonile, milles oletas, et Johnson nimetatakse kolmapäeval peaministriks.

"Eeldades, et Boris Johnson saab järgmiseks peaministriks, mõistan, et tema tingimused tema valitsuses teenimisele sisaldaksid 31. oktoobril leppeta lahkumise aktsepteerimist," sõnas rahandusminister.

"See ei ole midagi, millega ma saaksin kunagi nõustuda," lisas ta.

Umbes 160 000 Suurbritanniat valitseva Konservatiivse Partei liiget valivad uue erakonnajuhi postihääletusel ning tulemus tehakse teatavaks 23. juuli hommikul. Järgmisel päeval saab temast automaatselt peaminister.

Hammondist on saanud üks Johnsoni Suurbritannia Euroopa Liidust väljaviimise strateegia teravaimaid kriitikuid.

Aastatel 2016-2018 ametist lahkuva peaministri Theresa May valitsuses välisministrina töötanud Johnson on öelnud, et viib Suurbritannia EL-ist 31. oktoobril välja kas muudetud lahkumisleppega või ilma.

Asjaolu, et Briti valitsuse tähtsuselt teine liige paneb ameti maha veel enne, kui Johnson saab asuda uut valitsuskabinetti moodustama, peetakse tähenduslikuks žestiks ja märgiks sellest, et tulevase peaministri Brexiti-strateegiat võib oodata tugev erakonnasisene vastuseis.

"On väga tähtis, et peaministril oleks võimalus töötada koos rahandusministriga, kellel on poliitilistes küsimustes temaga lähedased vaated. Seetõttu kavatsen esitada Theresa May´le lahkumisavalduse enne seda, kui ta läheb kolmapäeval paleesse enda lahkumisavaldust esitama," ütles Hammond kuninganna Elizabeth II residentsile viidates.

Johnsoni rivaal konservatiivide juhivalimistel on praegune välisminister Jeremy Hunt, kes on öelnud, et Suurbritannia peaks valmistuma leppeta lahkumiseks EL-ist, kui kokkulepet septembri lõpuks ei terenda.

Hunt oleks valmis Suurbritannia lahkumiskuupäeva edasi lükkama juhul, kui uus kokkulepe on käeulatuses, kuid ta on samuti väljendanud valmisolekut riik EL-ist leppeta välja viia.

EL-i liidrid on korduvalt öelnud, et ei kavatse mullu novembris May'ga sõlmitud lahkumisleppe üle uusi läbirääkimisi avada, kuigi Briti parlament on selle kolm korda tagasi lükanud.

Parlament on lahkumisleppe maha hääletanud suuresti Iiri kaitsemeetme tõttu, mis peaks hoidma pärast Brexitit avatuna piiri Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i liikmesriigi Iirimaa vahel.