Briti liberaaldemokraadid tegid esmaspäeval teatavaks, et erakonna uue juhi valimistel osutus võitjaks senine asejuht Jo Swinson.

39-aastast Swinsonit toetas 47 000 parteiliiget, tema vastaseks olnud rahvasaadik Ed Dawey kogus 28 000 häält, vahendasid Reuters ja Guardian.

Šotimaalt pärit Swinson on olnud alamkoja liige alates 2005. aastast ning tookord oli ta alamkoja noorimaks liikmeks. Tema näol on tegu ka erakonna esimese naissoost juhina ning teda on peetud juba pikemat aega partei nö tõusvaks täheks ning eelmise juhi Vince Cable'i tõenäoliseks mantlipärijaks.

Kuigi hetkel on liberaaldemokraatidel 650-kohalises alamkojas vaid 12 saadikukohta, on erakonna populaarsus olnud viimasel ajal tõusuteel.

Peamiselt on enda taha saadud neid valijaid, kellele ei meeldi Tööpartei praeguse juhi Jeremy Corbyni poliitika, eelkõige tema ebamäärased seisukohad Brexiti teemal. Erinevalt Konservatiivsest Parteist ja Tööparteist, kus on Brexiti küsimuses erinevaid vastakaid leere, on liberaaldemokraadid ühiselt Brexiti vastu ja Euroopa Liidus jätkamise poolt.

Asjaolu, et alamkojas on kahe suurpartei sisemiste heitluste tõttu parlamendienamuse saavutamine sageli keerukas, võib liberaaldemokraatidel olla kaalukas roll ka juba praeguse parlamendi koosseisu ajal.

Teisipäeval teeb oma uue juhi teatavaks ka võimuerakonnaks olev Konservatiivne Partei. Suure tõenäosusega osutub võitjaks endine välisminister Boris Johnson, kes tõuseb parteijuhina ka Briti peaministriks.