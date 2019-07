Plaani järgmisel nädalal selline hääletus ellu kutsuda kinnitas Briti ringhäälingule BBC erakonna allikas.

Samm järgneb sellele, kui Corbyn vallandas lordide koja leiboristide tuntud liikme Dianne Hayteri varivalitsusest. Viimane oli Corbyni meeskonna juhtimisstiili ja kriitikaga toime tulekut võrrelnud punkrimentaliteediga, mis sarnaneb Adolf Hitleri viimastele päevadele, vahendasid Reuters ja Guardian.

Corbyn on olnud viimasel ajal üha suurema surve all - nii vastaste kui ka paljude parteikaaslaste poolt - seoses suutmatusega juurida oma poolehoidjate seast välja vasakäärmuslikku antisemitismi.

Laiemalt süüdistavad paljud Corbynit ka selles, et ta on olnud Brexiti asjus ebaleval seisukohal ja et Tööpartei pole suutnud Konservatiivse Partei Brexiti-protsessist tulenevat nõrkust enda kasuks pöörata.

Välispoliitika vallas on Corbyn muuhulgas pälvinud tähelepanu NATO-vastasuse ja Venemaa seisukohtade kordamisega, millest tulenevalt pole kriitikud jäänud rahule ka tema väljaütlemistega näiteks Salisbury mürgitamisjuhtumi kohta.

Lordide koja hääletus ei kutsuks iseenesest esile mingit ametlikku protseduuri Corbyni erakonnajuhi kohalt tagandamiseks.