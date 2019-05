Merkeli kunagine protežee Kramp-Karrenbauer sai CDU juhiks möödunud aasta detsembris. Viimastel kuudel on aga tema populaarsus arvamusküsitluse kohaselt kahanenud ning seda näitavad ka äsjased Euroopa Parlamendi valimised, mille CDU küll võitis, kuid loodetust palju nõrgema tulemusega. Sisuliselt oli tegu CDU ajaloo halvima tulemusega üleriigilistel valimistel, kirjutab Bloomberg.

Kaks ametnikust allikat selgitasid, et Merkel on Kramp-Karrenbaueri puhul lootuse kaotanud ja leiab, et viimane ei saaks riigi kõige olulisemal ametikohal hakkama. Sisuliselt tähendab see aga seda, et Merkel on üha rohkem veendunud, et tal tuleb olla liidukantsleriks oma ametiaja lõpuni, mis saabub 2021. aastal.

CDU koguneb eurovalimiste tulemust analüüsima 2. juunil ning seega on seal tõenäoliselt peamiseks teemaks Kramp-Karrenbaueri suutmatus teatepulk Merkelilt üle võtta.