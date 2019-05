Konservatiivsele ajalehele Welt antud intervjuus toonitas Kramp-Karrenbauer, et Saksamaa valitsus ja kantsler on valitud kogu ametiajaks.

Annegret Kramp-Karrenbauer sai erakonna juhiks, kui Merkel teatas eelmisel aastal, et loobub ametist. Merkeli ametiaeg kantslerina peaks kestma siiski 2021. aastani. Kramp-Karrenbauer kinnitas lehele, et ei ürita Merkelit varem lahkuma sundida.

Annegret Kramp-Karrenbaueril ei ole õnnestunud üleriigilist populaarsust saavutada ja kristlike demokraatide toetus on Euroopa Parlamendi valimiste eel ligi kolm protsenti madalam kui Merkeli juhtimisel 2017. aasta üldvalimiste ajal.

Kamp-Karrenbaueri sõnul on selle põhjus kristlike demokraatide valitsusliit sotsiaaldemokraatidega. Samas lisas ta, et oma osa võib olla ka sellel, et parteijuhi- ja kantslerikoht on eri inimeste käes.