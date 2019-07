Saudi Araabia lubas riiki USA väed

Saudi Araabia teatas Iraani ümber kasvavate pingete valguses reedel, et on otsustanud võõrustada USA vägesid parandamaks julgeolekut ja stabiilsust regioonis.

"Saudi Araabia ja Ühendriikide koostööl baseerudes ja eesmärgiga parandada julgeolekut ja stabiilsust regioonis on kuningas Salman andnud oma nõusoleku USA vägede võõrustamiseks," edastas riiklik uudisteagentuur SPA.

Kuuldused ameeriklaste Saudi Araabisse saatmise kohta ringlesid USA meedias juba päev varem.

Telekanali CNN ajakirjanikega vestelnud kahe USA kaitseametniku sõnul viiakse pealinn Ar-Riyadist idas asuvasse Prints Sultani õhuväebaasi 500 sõjaväelast. Praeguseks on juba mõned sõjaväelased kohal, kes valmistavad ette Patrioti õhutõrjesüsteemi ning parandavad õhuväebaasi seisukorda.

USA on juba pikalt soovinud vägesid kõnealusesse baasi viia, sest hinnangud ja analüüsid on näidanud, et Iraani rakettidel oleks keeruline baasi tabada.

Eelmisel kuul teatas USA, et Lähis-Itta saadetakse juurde 1000 sõjaväelast, kuid ei täpsustanud seda, millistesse riikidesse võitlejad viiakse. Nüüd võib oletada, et 500 Saudi Araabiasse viidavat sõdurit on osa sellest.

Kongressile pole ametlikult sõjaväelaste lähetamisest teada antud, kuid üks ametnik ütles telekanalile CNN, et mitteformaalne teavitus on edastatud ning ametlikku teadaannet oodatakse järgmisel nädalal. Kongressile edastatav ametlik teavitus sisaldab ka täpsemaid detaile USA sõjaväelaste paiknemise kohta regioonis.

Satelliidipildid näitavad, et ettevalmistusi on õhuväebaasis tehtud juba alates juuni keskpaigast. Ametnike sõnul loodab USA, et neil on võimalik Prints Sultani baasis muu hulgas hoida ka viienda põlvkonna F-22 hävitajaid.