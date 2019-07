Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas reedel Suurbritannia lipu all seilanud tankeri hõivamisest Hormuzi väinas, öeldes, et laev rikkus rahvusvahelisi merendusreegleid.

"Tanker Stena Impero konfiskeeriti revolutsioonikaardi poolt Hormuzi väina läbimisel, sest ei järgitud rahvusvahelisi merendusreegleid," kirjutati teadaandes.

Uudisteagentuuri STT andmetel on tegemist Rootsi ettevõtte Stena Bulki alusega. Stena Bulk kinnitas oma internetiküljel, et tankeriga pole saadud ühendust pärast seda, kui sellele lähenesid tundmatud väikealused ja helikopter.

"Meeskonna turvalisus ja heaolu on esmatähtis laeva omanikule ja haldajale," toonitati ettevõtte teadaandes.

Briti meedia andmetel oli tanker teel Saudi Araabiasse.

Stena Bulk on aastal 1982 rajatud Rootsi laevandusettevõte, mis halab umbes sada tankerit. Ettevõtte peakontor asub Göteborgis.

USA meedia andmetel hõivas Iraani revolutsioonikaart umbes samal ajal veel teisegi tankeri. Telekanali CNN andmetel on tegemist Libeeria lipu all seilava alusega MV Mesdar.

Suurbritannia nimetas reedel naftatankerite hõivamist Iraani revolutsioonikaardi poolt vastuvõetamatuks ja väljendas vahejuhtumitega seoses tõsist muret.

"Me oleme äärmiselt mures kahe aluse hõivamise pärast Iraani võimude poolt Hormuzi väinas. Need hõivamised on vastuvõetamatud," kirjutati teadaandes.

Briti merejalaväelased ja Gibraltari politsei pidasid Iraani naftatankeri Grace 1, mille pardal on 2,1 miljonit barrelit naftat, 4. juulil, kui see oli läbimas Hispaania lõunatipus asuva Gibraltari vesi.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei on nimetanud tankeri arestimist piraatluseks ja lubanud, et sellised "pahatahtlikud teod ei jää vastuseta".

USA mõistis hukka tankeri hõivamise

USA mõistis reedel hukka Suurbritannia lipu all seilanud tankeri hõivamise Hormuzi väinas Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt.

"See on teine kord vähem kui nädala jooksul, kui Suurbritannia on sattunud Iraani režiimi üha hoogustuva vägivalla sihtmärgiks," ütles Valge Maja eestkõneleja Garrett Marquis.

"USA jätkab tööd koos koos meie liitlaste ja partneritega kaitsmaks meie julgeolekut ja huve Iraani vaenuliku käitumise vastu," lisas Marquis.

USA meedia andmetel võis Iraan hõivata veel teisegi tankeri

Iraan võis reedel hõivata veel teisegi tankeri, teatas teiste seas telekanal CNN.

USA meedia andmetel on tegemist Libeeria lipu all seilava alusega MV Mesdar.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas reedel ka Suurbritannia lipu all seilanud tankeri Stena Impero.

Telekanali CNN uudise kohaselt pole esialgu selge, millises järjekorras tankerid hõivati.