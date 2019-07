Ilves Trumpile: mina läksingi tagasi

Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves vastas USA riigipea Donald Trumpi soovitusele välismaist päritolu kongressisaadikutele oma esivanemate maale naasta ja seal asjad korda teha, et tema just nii tegigi.

"Kedagi ei tohi käskida "tagasi minna", kuigi seal võivad ükskord olla asjad paremas korras kui sul," kirjutas president Trumpi korduvalt kritiseerinud Ilves sotsiaalmeedias. "Täna on Eesti taristu ja avalikud teenused paremal tasemel, kuritegevus ja korruptsioon madalamad kui Ameerika Ühendriikides ning Eesti on maailma liider digitaliseerimises ja küberturvalisuse alal," lisas Ilves Twitteris, mida vahendas väljaanne Bloomberg.

USA president süüdistas hiljutistes sotsiaalmeediapostitustes nelja kongressi naissaadikut, et "nad tulid riikidest, mille valitsused kujutavad endast täielikku ja totaalset katastroofi, kõige halvemat, korrumpeerunumat ja saamatumat ükskõik, kus maailmas" ning üritavad nüüd "kõlvatul moel õpetada maailma suurima ja võimsaima riigi USA rahvast, kuidas tuleks meie valitsust juhtida". Trump ütles, et naissaadikud "võiksid selle asemel minna tagasi sinna ja teha korda totaalselt katkiseid ja kuritegudest kubisevaid paiku, kust nad ise tulnud on".

Ilvese vanemad lahkusid Nõukogude okupatsiooni eest Teise maailmasõja lõpus Rootsi ning sealt edasi USA-sse, kus Ilves ka üles kasvas. Ta on töötanud Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides, välisministrina ja kaks ametiaega Eesti presidendina. Ilves oli üks Eesti digitaalse hüppe initsiaatoritest.